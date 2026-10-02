Cris-Tim Family Holding a semnat acordul pentru achiziția Via Trend Ready Meals și a filialei sale, Snack 4U Concept, într-o tranzacție prin care își extinde poziția pe piața românească de mâncăruri gata preparate și intră mai puternic pe segmentul sandvișurilor, potrivit unui comunicat al companiei.

Via Trend este unul dintre principalii competitori ai Cris-Tim pe piața de ready meals, în timp ce Snack 4U este cel mai mare producător de sandvișuri din România.

Cele două companii dețin brandurile Daniela’s, Paparude și Snack 4U și produc atât sub mărci proprii, cât și pentru lanțuri internaționale de retail. Sandvișurile sunt distribuite și prin HoReCa și retailul tradițional.

Tranzacția include trei unități de producție, situate în Moara Domnească, Pietroasele și București, precum și aproximativ 380 de angajați. Una dintre fabrici are o suprafață de producție de circa 8.000 de metri pătrați și a fost construită recent.

Cris-Tim intenționează să consolideze producția de ready meals și sandvișuri în cel mult două locații, pentru a îmbunătăți utilizarea capacităților și eficiența producției și logisticii.

Achiziția ar putea duce și la revizuirea planului de investiții anunțat la momentul listării companiei, care prevedea aproximativ 100 de milioane de lei pentru construirea unei noi fabrici de mâncăruri gata preparate.

Potrivit estimărilor neauditate ale conducerii, ajustate pentru a aproxima o bază IFRS, Via Trend și Snack 4U au înregistrat în perioada 2023–2025 o cifră de afaceri anuală medie de aproximativ 143 de milioane de lei, EBITDA de 21 de milioane de lei și un profit net mediu de 9 milioane de lei.

Compania precizează că aceste valori nu reprezintă rezultate auditate sau o prognoză privind contribuția viitoare la rezultatele Cris-Tim.

Tranzacția a fost autorizată de Consiliul Concurenței și în cadrul procedurii de examinare a investițiilor. Finalizarea este estimată până la sfârșitul lunii noiembrie 2026, sub rezerva îndeplinirii condițiilor rămase.

După finalizare, Cris-Tim intenționează să absoarbă cele două companii prin fuziune. Țintele de venituri și profitabilitate pentru 2026 rămân neschimbate.