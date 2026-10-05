O țintă aeriană a fost detectată în noaptea de duminică spre luni, 4 spre 5 octombrie, în apropierea frontierei României cu Ucraina, iar două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” pentru monitorizarea situației. MApN a precizat că ținta evolua pe teritoriul Ucrainei, la est de Vâlcove, și că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.

În urma detectării țintei, autoritățile au activat măsurile de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 02:34 a fost transmis un mesaj RO-Alert, iar alerta aeriană a fost ridicată la ora 03:23. Incidentul s-a produs în contextul războiului din Ucraina și al monitorizării permanente a zonei de frontieră de către structurile române și aliate.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a identificat o țintă aeriană care se deplasa la est de Vâlcove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România.

Informația a determinat ridicarea de la sol a două aeronave F-18 spaniole aflate în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană Întărită. Avioanele au decolat de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, din județul Constanța, pentru monitorizarea situației.

MApN nu a anunțat că obiectul aerian ar fi intrat pe teritoriul României. Dimpotrivă, ministerul a precizat explicit că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populației.

La ora 02:34, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert. Avertizarea a fost transmisă ca măsură de precauție, în condițiile în care ținta aeriană fusese identificată în apropierea frontierei.

Alerta aeriană a încetat la ora 03:23, după monitorizarea evoluției țintei. MApN a transmis că nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian național.

Cele două aeronave F-18 aparțin Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și participă la misiuni de Poliție Aeriană Întărită în România. Aeronavele sunt dislocate la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” și pot fi ridicate de la sol atunci când sistemele de supraveghere identifică situații care necesită verificarea și monitorizarea spațiului aerian din apropierea frontierelor.

Prezența aeronavelor spaniole face parte din cooperarea aliată pentru supravegherea și protejarea spațiului aerian al României. Misiuni similare au avut loc și în ultimele săptămâni, în contextul detectării unor ținte aeriene în apropierea graniței cu Ucraina.

Nordul județului Tulcea se află în apropierea zonelor din sudul Ucrainei afectate de război, iar în ultimele luni au fost raportate în repetate rânduri alerte aeriene în regiune.

În funcție de evoluția țintelor detectate de radarele militare, autoritățile române pot transmite mesaje RO-Alert și pot dispune ridicarea unor aeronave pentru monitorizare. În unele cazuri recente au fost raportate pătrunderi ale unor ținte în spațiul aerian național, în timp ce în alte situații obiectele detectate au rămas pe teritoriul ucrainean.

În cazul incidentului din noaptea de 4 spre 5 octombrie, MApN a precizat că ținta a evoluat în Ucraina și că nu a fost detectată nicio pătrundere în spațiul aerian al României.