HAI România! Simona Halep: Lecția de dincolo de trofee și verdicte | Povestea unei campioane (#Nadia10)







De la numărul 1 mondial și trofeele de la Roland Garros și Wimbledon, la lupta juridică de la TAS și retragerea emoționantă de la Cluj-Napoca. Povestea Simonei Halep aduce o lecție esențială pentru tinerii sportivi și părinți: cum se protejează talentul prin educație, rigoare și respect față de reguli. Un material realizat în spiritul campaniei Nadia10, dedicată promovării valorilor autentice ale sportului și susținerii tinerei generații.