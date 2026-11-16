Fostul președinte Traian Băsescu consideră că Guvernul condus de Luca Niculescu nu a comis greșeli până în prezent, însă nici nu a trecut la măsuri concrete, limitându-se, deocamdată, la discuții și evaluări.

Fostul șef al statului spune că eficiența Executivului va putea fi apreciată în perioada următoare, în funcție de acțiunile întreprinse pentru restructurarea administrației și a instituțiilor statului.

„Cel puțin până în prezent nu au făcut greșeli. Dar e adevărat că nici nu au făcut nimic, adică au vorbit, au evaluat situații. Vom vedea în perioada următoare măsura în care acționează în direcția restructurării”, a declarat Traian Băsescu, luni seară, la TVR.

Acesta a apreciat că premierul Luca Niculescu are, până acum, o abordare asemănătoare cu cea a unui jurnalist, concentrându-se mai ales asupra analizării situațiilor și evaluării problemelor, fără să fi trecut încă la decizii cu efecte concrete.

În opinia fostului președinte, raportul de forțe din actuala coaliție de guvernare este dominat de PSD, întrucât formațiunea este cel mai mare partid aflat la putere. Din acest motiv, atât premierul, cât și președintele țării trebuie să țină cont de social-democrați și să negocieze cu aceștia atunci când doresc să promoveze anumite măsuri.

Băsescu a subliniat că actuala relație dintre Palatul Cotroceni și Guvern este diferită de cea existentă în perioada în care Ilie Bolojan ocupa funcția de premier, iar Nicușor Dan era președintele României.

Fostul șef al statului a descris acea relație drept una conflictuală și a indicat majorarea TVA drept unul dintre motivele divergențelor dintre cei doi.

În schimb, în prezent, Băsescu observă o colaborare între președinte și Executiv, pe care o consideră un parteneriat politic și instituțional. El a amintit că președintele a susținut instalarea actualului Guvern și și-a exprimat speranța că sprijinul va continua și în activitatea acestuia.

„Este clar că există un parteneriat între președinte și Guvern, nu spun că și între președinte și PSD. Cu Guvernul este clar un parteneriat, a sprijinit instalarea acestui guvern și sper că îi va sprijini și în activitate, ca să putem trece peste pragul acesta dificil”, a afirmat fostul președinte.

Astfel, Băsescu a evidențiat atât lipsa unor rezultate concrete ale noului Executiv, cât și existența unei relații de cooperare cu președintele, într-un context politic în care PSD păstrează o influență importantă asupra deciziilor guvernamentale.