Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a suferit o înfrângere în deplasarea din Insulele Feroe, scor 0-1, într-o partidă disputată luni, în Grupa C a Ligii Națiunilor, potrivit Federației Moldovenești de Fotbal.

Unicul gol al întâlnirii dintre Insulele Feroe și Republica Moldova a fost înscris de Aki Samuelsen, în minutul 24, reușita sa aducând gazdelor toate cele trei puncte.

Moldovenii nu au reușit să revină în joc după golul primit în prima repriză, iar selecționata Insulelor Feroe a păstrat avantajul până la fluierul final.

Rezultatul reprezintă un pas înapoi pentru reprezentativa Republicii Moldova, care avea nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-și îmbunătăți situația în clasamentul grupei.

Înaintea acestei confruntări, echipa din Republica Moldova obținuse o victorie importantă pe teren propriu, învingând reprezentativa din Kazahstan cu 2-1, la 13 noiembrie.

De cealaltă parte, Insulele Feroe veneau după un rezultat de egalitate, 2-2, în deplasare, cu naționala din Slovacia, formație care conduce grupa.

Astfel, reprezentativa insulară a confirmat forma bună din ultimele partide și a reușit să obțină victoria în fața echipei naționale de fotbal din Republica Moldova.

Tot luni, în Grupa C, reprezentativele din Kazahstan și Slovacia au terminat la egalitate, scor 2-2, într-un meci în care ambele echipe au înscris de câte două ori. Într-o altă partidă a zilei, Estonia a învins Bulgaria cu 2-1, obținând un succes în fața propriilor suporteri.

Programul internațional de luni a inclus și alte confruntări din Liga Națiunilor. Islanda a câștigat categoric duelul cu Luxemburg, scor 3-0, în timp ce Lituania s-a impus în fața reprezentativei din Liechtenstein, cu 2-1, în Grupa D.

Pentru Moldova, înfrângerea din Insulele Feroe complică lupta pentru un parcurs cât mai bun în competiție, după ce echipa reușise să obțină un succes în etapa precedentă.