Karin Kneissl, fostă ministră de Externe a Austriei, a susținut că autoritățile de la Viena au început procedurile pentru retragerea cetățeniei sale. Stabilită în Rusia din 2023, aceasta afirmă că măsura ar avea legătură cu activitatea sa universitară. Fosta șefă a diplomației austriece a devenit cunoscută și după ce l-a invitat pe Vladimir Putin la nunta sa din 2018, unde a dansat cu președintele rus.

Karin Kneissl a făcut declarațiile în cadrul unei conferințe organizate la Moscova, potrivit agenției ruse de presă TASS, citată de Reuters. Fosta ministră a afirmat că autoritățile austriece au inițiat o procedură legală care ar putea avea drept consecință pierderea cetățeniei sale și transformarea ei într-o persoană fără cetățenie.

„Autoritățile austriece au inițiat o procedură legală pentru a-mi retrage cetățenia, astfel încât să devin apatridă. Iar infracțiunea mea este că predau la o universitate din Rusia”, a declarat Kneissl în cadrul conferinței, potrivit TASS.

În cazul în care autoritățile austriece vor decide retragerea cetățeniei, Karin Kneissl intenționează să solicite un document de călătorie de la Organizația Națiunilor Unite.

Fosta ministră a prezentat această variantă în timpul conferinței de la Moscova, unde a vorbit despre situația sa juridică și despre procedura despre care susține că a fost începută împotriva sa.

Kneissl consideră că demersul autorităților austriece ar avea legătură cu faptul că lucrează în cadrul unei instituții universitare din Rusia.

Karin Kneissl a atras atenția presei internaționale în 2018, când l-a invitat pe președintele rus Vladimir Putin la ceremonia sa de nuntă.

Liderul de la Kremlin a participat la eveniment, iar cei doi au fost fotografiați dansând împreună.

În 2023, fosta șefă a diplomației austriece s-a stabilit în Rusia, la Sankt Petersburg.

Acolo, Kneissl conduce Centrul G.O.R.K.I., care funcționează în cadrul Universității de Stat din Sankt Petersburg.

În prezent, aceasta susține că activitatea sa academică din Rusia reprezintă motivul pentru care Austria ar încerca să îi retragă cetățenia.