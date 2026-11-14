Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a lansat noi critici la adresa NATO, susținând că securitatea Europei ar fi mai solidă în absența Alianței. Oficialul rus a comparat organizația cu o „măsea stricată”, despre care afirmă că ar fi slăbit sistemul de securitate al continentului, potrivit DPA.

Declarațiile au fost făcute sâmbătă, 14 noiembrie, ca răspuns la criticile privind propunerile Moscovei referitoare la reorganizarea arhitecturii de securitate europene.

„Dacă NATO nu ar exista - adică, dacă alianţa nu ar fi jucat şi nu ar continua să joace rolul pe care l-a avut - securitatea în Europa ar fi, probabil, mult mai solidă”, a afirmat Maria Zaharova.

Reprezentanta diplomației ruse a susținut că Alianța Nord-Atlantică ar fi afectat capacitatea Europei de a-și asigura propria securitate și ar fi necesitat alocarea unor resurse importante.

„NATO este tocmai acea organizaţie care - am putea spune, ca o măsea stricată - a slăbit sistemul imunitar al Europei, al părţii sale occidentale, al Europei Centrale şi, de fapt, al întregii lumi, solicitând şi consumând o cantitate colosală de resurse pentru măsuri de reacţie”, a spus ea.

Declarațiile Mariei Zaharova au venit după o poziție exprimată de cancelarul german Friedrich Merz, care a respins ideea unor discuții cu Rusia despre arhitectura de securitate europeană.

Potrivit agenției ruse de presă TASS, Merz a afirmat că nu este necesară negocierea acestui subiect cu Moscova, întrucât structura de securitate există deja.

„Nu trebuie să discutăm despre asta - ea există deja”, a spus cancelarul german.