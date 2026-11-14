Moscova susține că NATO slăbește securitatea Europei. Comparația făcută de Maria Zaharova
- Alex Dumitrescu
- 14 noiembrie 2026, 21:46
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a lansat noi critici la adresa NATO, susținând că securitatea Europei ar fi mai solidă în absența Alianței. Oficialul rus a comparat organizația cu o „măsea stricată”, despre care afirmă că ar fi slăbit sistemul de securitate al continentului, potrivit DPA.
Declarație provocatoare de la Moscova: NATO, comparată cu o „măsea stricată”
Declarațiile au fost făcute sâmbătă, 14 noiembrie, ca răspuns la criticile privind propunerile Moscovei referitoare la reorganizarea arhitecturii de securitate europene.
„Dacă NATO nu ar exista - adică, dacă alianţa nu ar fi jucat şi nu ar continua să joace rolul pe care l-a avut - securitatea în Europa ar fi, probabil, mult mai solidă”, a afirmat Maria Zaharova.
Moscova vrea o nouă arhitectură de securitate în Europa și critică rolul NATO
Reprezentanta diplomației ruse a susținut că Alianța Nord-Atlantică ar fi afectat capacitatea Europei de a-și asigura propria securitate și ar fi necesitat alocarea unor resurse importante.
„NATO este tocmai acea organizaţie care - am putea spune, ca o măsea stricată - a slăbit sistemul imunitar al Europei, al părţii sale occidentale, al Europei Centrale şi, de fapt, al întregii lumi, solicitând şi consumând o cantitate colosală de resurse pentru măsuri de reacţie”, a spus ea.
Ce a declarat cancelarul german Friedrich Merz despre securitatea Europei
Declarațiile Mariei Zaharova au venit după o poziție exprimată de cancelarul german Friedrich Merz, care a respins ideea unor discuții cu Rusia despre arhitectura de securitate europeană.
Potrivit agenției ruse de presă TASS, Merz a afirmat că nu este necesară negocierea acestui subiect cu Moscova, întrucât structura de securitate există deja.
„Nu trebuie să discutăm despre asta - ea există deja”, a spus cancelarul german.