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Avertisment dur al NATO pentru Rusia: Comandantul suprem din Europa prezintă „teoria victoriei” în fața amenințărilor hibride

Avertisment dur al NATO pentru Rusia: Comandantul suprem din Europa prezintă „teoria victoriei” în fața amenințărilor hibrideGeneralul Alexus Grynkewich - NATO. sursa: Wikipedia
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Din cuprinsul articolului

Comandantul suprem al forțelor NATO în Europa, generalul american Alexus Grynkewich, va lansa azi un avertisment ferm la adresa Moscovei privind capacitatea Alianței Nord-Atlantice de a contracara orice atac.

În cadrul unei conferințe de securitate desfășurate la Varșovia, oficialul militar va prezenta „teoria victoriei”. Aceasta este strategia optimă de a înfrânge Rusia în cazul unei agresiuni directe, scrie Le Figaro.

Războiul hibrid și sabotajele pe teritoriul european

Inițiativa NATO vine în contextul în care oficialii occidentali cer Moscovei să stopeze campania „hibridă” de sabotaje și ingerințe care vizează țările ce susțin efortul de război al Ucrainei. Temerile au crescut semnificativ în ultimele luni, Kremlinul intensificându-și acțiunile după o serie de incidente alarmante, printre care și descoperirea recentă a unei drone încărcate cu explozibil pe un aeroport din Germania.

Colonelul Martin O'Donnell, purtătorul de cuvânt al generalului american, a explicat viziunea din spatele noii strategii: „Teoria victoriei comandantului suprem este simplă: menținerea avantajului NATO, în conformitate cu planurile de descurajare și apărare ale alianței. Având în vedere un mediu de securitate global instabil, trebuie să creăm încă de pe acum condițiile pentru a descuraja orice agresiune și, dacă este necesar, pentru a învinge în cazul unui atac.”

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Provocările din „zona gri” și reasigurarea flancului estic

Deși NATO, o alianță formată astăzi din Statele Unite, Canada și 30 de state europene, își protejează cu strictețe planurile operaționale, discursul generalului Grynkewich este conceput să transmită un semnal clar Moscovei și să reasigure membrii flancului estic, aflați în imediata vecinătate a Rusiei.

Alianța reiterează caracterul său pur defensiv, subliniind că nu intenționează să atace teritoriul rus. Totuși, liderii occidentali avertizează că atacurile hibride ale Moscovei devin tot mai periculoase pe măsură ce armata rusă se confruntă cu dificultăți majore în Ucraina.

Aceste acțiuni aflate în „zona gri”, incendieri voluntare sau sabotaje care nu ating pragul formal al unui act de război reprezintă o provocare atipică pentru apărarea aliată.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a cerut statelor membre la finalul lunii septembrie să rămână calme și să continue susținerea Kievului. „Nu trebuie să fim naivi în privința Rusiei, dar suntem mai puternici, iar ei știu acest lucru”, a punctat Rutte.

Retragerea trupelor americane și presiunea pe Europa

Această escaladare a activităților rusești lovește Europa într-un moment de potențială vulnerabilitate strategică. Statele Unite ale Americii efectuează în prezent o revizuire a desfășurării forțelor sale militare pe continentul european, un proces care s-ar putea solda cu reduceri de efective americane, decizia finală fiind așteptată până la sfârșitul anului.

În paralel, țările europene sunt angrenate într-o cursă contra cronometru pentru consolidarea propriilor armate, impulsionate și de incertitudinile privind gradul de angajament și fiabilitate al Statelor Unite sub o administrație condusă de Donald Trump.

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