Relațiile diplomatice dintre Statele Unite ale Americii și Republica Moldova marchează un punct de cotitură odată cu sosirea noului reprezentant diplomatic al Washingtonului la Chișinău. În cadrul Moldova Security Forum, noul ambasador american, Joseph Mark Burkhalter, a explicat contextul numirii sale și a reiterat sprijinul ferm pe care SUA îl acordă securității, democrației și integrității teritoriale a statului moldovean, conform ziua.md.

Noul șef al misiunii diplomatice americane a evidențiat caracterul inedit al numirii sale de către liderul de la Casa Albă, după o perioadă în care postul a rămas neocupat la nivel de ambasador.

„Unii spuneau că SUA a uitat de Republica Moldova pentru că nu am avut aici ambasador de doi ani și jumătate, dar am avut un însărcinat cu afaceri, o persoană extrem de talentată în istoria diplomatică a SUA, și s-a descurcat de minune. Dar să vă zic ceva deschis: pentru prima dată în istoria relațiilor noastre de la independența Republicii Moldova, președintele Trump a ales un ambasador pe criterii politice”, a declarat Burkhalter.

Diplomatul a transmis un apel clar pentru strângerea legăturilor bilaterale, arătând că, deși și-a preluat atribuțiile recent, cunoaște îndeaproape presiunile și vulnerabilitățile cu care se confruntă Chișinăul în actualul context regional.

Analizând riscurile actuale la adresa securității naționale a Republicii Moldova, ambasadorul SUA a punctat că ingerințele externe și provocările hibride nu pot fi tolerate.

„Tot mai multe cazuri de survolare neautorizată de drone, atacuri cibernetice, încercări de ingerință electorală – toate acestea nu sunt acceptabile pentru orice națiune, nu sunt acceptabile nici pentru SUA. Vreau să vă spun un lucru foarte clar din numele SUA: SUA susține democrația, independența și suveranitatea teritorială a Republicii Moldova și să vă explic cum definim noi suveranitatea teritorială, așa cum și Republica Moldova o definește. Nu este vorba doar de uscat, e vorba și de ceea ce este deasupra uscatului – spațiul aerian. Noi avem o atitudine serioasă față de acest lucru”, a declarat ambasadorul.

Joseph Mark Burkhalter a amintit că Washingtonul a oferit în permanență asistență strategică pentru fortificarea instituțiilor moldovenești. Domeniile prioritare de sprijin includ apărarea, securitatea cibernetică, protecția infrastructurii critice, securitatea frontierelor și cea energetică. În acest sens, un proiect esențial pentru independența energetică este linia electrică Strășeni-Gutinaș „Trump Liberty Line”, susținută de administrația de la Casa Albă.

Pe lângă securitatea regională, diplomatul american a subliniat eforturile intense făcute de administrația președintelui Donald Trump pentru oprirea conflictelor armate și restabilirea păcii.

„Vorbim despre președintele SUA. Dumnealui dorește sfârșitul războiului și face eforturi vizibile prin trimiși speciali și nu doar. Prima Doamnă, Melania Trump, eforturile ei recente s-sau intensificat. Ați văzut că are proiecte care îi sunt foarte aproape de inimă, care au de-a face cu copiii războiului, copiii pierduți în război, și nu este o coincidență că se întâmplă multe lucruri în acest sens”, a mai declarat ambasadorul.