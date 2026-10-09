Valul de atacuri rusești cu bombe și drone a provocat zeci de victime în ultimele două zile, generând o reacție fermă din partea conducerii de la Kiev. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat critic severe la adresa Statelor Unite ale Americii, acuzând Washingtonul de lipsă de voință în acordarea sprijinului necesar pentru apărarea țării, anunță Reuters.

Ofensiva recentă a forțelor ruse a lovit grav mai multe regiuni din Ucraina. Un atac masiv lansat asupra orașului Kramatorsk a distrus două autobuze, soldându-se cu 35 de morți, după ce autoritățile locale au raportat și un atac ulterior cu drone. De asemenea, bombardamentele au provocat decese în regiunea Dnipropetrovsk, la Ivano-Frankivsk și în orașul Pryluky, unde 22 de persoane și-au pierdut viața într-o clădire rezidențială. Bilanțul total transmis de președintele ucrainean indică 78 de morți și 215 răniți în doar două zile.

În urma acestor evenimente tragice, liderul de la Kiev a exprimat nemulțumirea față de modul în care SUA gestionează relațiile diplomatice și economice cu Moscova. Zelenski a cerut extinderea accesului Ucrainei la sistemul de sateliți Starlink pentru a neutraliza lansatoarele rusești de rachete balistice.

„Deschideţi Starlink pentru Ucraina. L-aţi deschis când aţi răspuns la ameninţările Iranului... Am spus destul de deschis — daţi-ni-l, ajutaţi-ne să ne apărăm spaţiul aerian şi să dominăm acolo. Şi atunci Putin se va aşeza la masa negocierilor”, a transmis el într-o declaraţie plină de emoţie.

Reacția președintelui ucrainean a venit și ca răspuns la afirmațiile secretarului de stat american Marco Rubio, care declarase anterior că conflictul se află într-un impas diplomatic.

„Deci, unde este adevărul aici, unde este onestitatea? Unde este impasul? ... Asta se numeşte lipsă de voinţă”, a spus el, referindu-se la afirmaţia secretarului de stat american Marco Rubio de joi dimineaţă, potrivit căreia războiul se află într-un impas şi că Statele Unite vor continua să lucreze în vederea unei soluţionări.

„Nu se poate, pe de o parte, să negociezi cu ruşii despre viitoare proiecte economice, iar pe de altă parte să spui că ne aflăm într-un fel de... impas diplomatic”, a adăugat Zelenski.

Presiunile diplomatice vin în contextul în care oficiali americani și ruși, printre care și trimisul special Jared Kushner, au purtat discuții privind posibile investiții în proiectul conductelor Nord Stream. În acest context, o delegație de negociatori ucraineni se deplasează în SUA pentru discuții privind apărarea antiaeriană și intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei, convorbiri la care Kievul așteaptă să se alăture și partenerii europeni.

Pe teren, situația rămâne critică în numeroase localități. La Kramatorsk, atacul a lăsat în urmă distrugeri masive și 20 de răniți, iar oficialii locali au acuzat Moscova de vizarea intenționată a populației civile.

„Ruşii vizează în mod deliberat civilii. Pentru ei, un autobuz plin de pasageri este o ţintă atractivă tocmai pentru că un singur atac poate ucide cât mai mulţi oameni posibil”, a declarat guvernatorul regional Vadym Filashkin pe aplicaţia Telegram.

Afectată a fost și capitala Kiev, unde primarul Vitali Klitschko a raportat patru morți și 19 răniți, precum și avarii importante la rețelele de alimentare cu apă și energie electrică. În paralel cu atacurile rusești asupra rețelei energetice ucrainene, ucrainenii au derulat acțiuni de răspuns, fiind vizate inclusiv infrastructuri tehnologice din Rusia, cum este cazul unui centru de date al companiei Yandex.