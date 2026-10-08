Republica Moldova. Incidentele cu drone care survolează ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova și ajung, în unele cazuri, să se prăbușească și să explodeze pe teritoriul țării au adus apărarea aeriană în centrul preocupărilor de securitate. În acest context, Parlamentul discută astăzi, 8 octombrie, cu ușile închise, proiectul privind aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că proiectul privind aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale va fi examinat într-o ședință cu caracter închis. Potrivit lui Grosu, documentul vine în contextul eforturilor de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova, iar situația de securitate din regiune impune accelerarea acestor măsuri.

„În cadrul ședinței, vom analiza proiectul de hotărâre al Parlamentului privind aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale. Proiectul vine în contextul eforturilor noastre de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Situația din regiune ne impune să accelerăm aceste eforturi”, a declarat Igor Grosu.

Șeful Legislativului a precizat că documentul va fi examinat cu ușile închise deoarece conține informații clasificate drept secret de stat și intră sub incidența Legii cu privire la secretul de stat.

La ședința cu caracter închis vor avea acces doar deputații și un număr restrâns de angajați ai Secretariatului Parlamentului.

Aleșii vor putea intra în sala de ședințe doar în baza legitimației și nu vor avea voie să aibă asupra lor telefoane, laptopuri, ceasuri sau alte dispozitive electronice.

Igor Grosu le-a cerut deputaților să manifeste responsabilitate în timpul examinării documentului. Acesta a invocat caracterul secret al informațiilor și importanța acestora pentru securitatea națională.

Republica Moldova a fost nevoită să-și consolideze capacitatea de a răspunde amenințărilor într-un timp scurt și în condiții dificile. Mai mult, experiența acumulată în ultimii ani ar putea fi utilă și altor state din regiune, susține ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. Oficialul spune că securitatea nu poate fi privită doar prin prisma dimensiunii unui stat și că, în cazul Republicii Moldova, aceasta trebuie analizată în contextul mai larg al regiunii Mării Negre și al Uniunii Europene.

„Cu părere de rău, am avut de învățat din mers, fiindcă, de la începutul guvernării proeuropene, am avut de confruntat multe provocări, în diferite domenii. Și aici nu ține doar de securitatea militară, este securitatea, în general, a statului. Mă refer la posibilitatea de a supraviețui interferenței externe. Securitatea energetică, securitatea economică și, desigur, securitatea ce ține deja și a face față războiului hibrid”, a declarat Nosatîi într-un interviu realizat de Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA), în contextul Moldova Security Forum 2026, care se desfășoară pe 8 și 9 octombrie la Chișinău.

În condițiile războiului din Ucraina, protejarea spațiului aerian a devenit o prioritate pentru Republica Moldova. Țara are o frontieră de 1.212 kilometri cu Ucraina. Incidentele în care drone și rachete au pătruns în spațiul aerian moldovenesc au demonstrat vulnerabilitățile existente.

Nosatîi afirmă că dezvoltarea unui sistem eficient de apărare aeriană este însă un proces complex și costisitor, care necesită timp și resurse importante.

„Apărarea aeriană este un complex de măsuri foarte complicat, foarte costisitor, care nu se construiește într-o perioadă scurtă. Și asta în special în timpul când este o prioritate pentru țările aflate în război, cum ar fi Ucraina, dar și pentru toate țările din vecinătate”, a subliniat ministrul.

În fața noilor riscuri, Republica Moldova mizează tot mai mult pe cooperarea cu partenerii strategici. Potrivit ministrului Apărării, numărul statelor cu care Chișinăul colaborează, inclusiv în domeniul militar, a crescut în ultimii ani.

Nosatîi spune că sprijinul partenerilor este necesar inclusiv pentru modernizarea și transformarea Armatei Naționale.

„Nu putem face față de unii singuri la provocările și amenințările pe care le avem și implementarea obiectivelor de modernizare și transformare a Armatei Naționale, pe care ni le-am propus într-un termen ambițios, foarte restrâns, fiindcă nu avem timpul să facem acest lucru așa cum prevede arta militară”, a explicat ministrul Apărării.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, pe 24 februarie 2022, spațiul aerian și teritoriul Republicii Moldova au fost vizate de numeroase incidente cu drone și rachete.

Potrivit datelor prezentate de autorități, peste 70 de rachete și drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, inclusiv aparate de zbor folosite drept momeală. Unele dintre acestea s-au prăbușit pe teritoriul țării, unde au explodat și au provocat pagube materiale.

Incidentele au devenit o provocare tot mai vizibilă pentru autoritățile de la Chișinău, în condițiile în care Republica Moldova are o frontieră de 1.212 kilometri cu Ucraina, stat aflat în război.

În data de 18 septembrie. La ora 04:20, locuitorii satelor din apropierea Chișinăului au fost treziți de zgomotul unei explozii produse pe un deal din apropierea localității Colonița.

În urma verificărilor, au fost descoperite fragmente care ar proveni de la o dronă. Pe o rază de aproximativ 100 de metri de la locul deflagrației au fost găsite mai multe componente ale aparatului, inclusiv motorul.

Incidentul a readus în atenție riscul ca aparatele de zbor care pătrund ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova să ajungă până la sol. Noi survolări ilegale, raportate în zilele următoare

Și pe 19 septembrie, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost traversat ilegal de mai multe aparate de zbor neautorizate, potrivit Poliției de Frontieră. O zi mai târziu, pe 20 septembrie, poliția a anunțat că a fost sesizată cu privire la două incidente produse în raioanele Orhei și Călărași.

Un zbor neautorizat a fost detectat miercuri dimineață, 7 octombrie, în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Câteva ore mai târziu, o altă dronă a survolat spațiul aerian.