Republica Moldova. Platforma „Bună ziua”, lansată în septembrie de controversatul afacerist Veaceslav Platon, şi Asociaţia CAPC din România, reprezentată de fostul procuror-şef al DIICOT din România, Alina Mihaela Bica, condamnată la patru ani de închisoare pentru favorizarea unui afacerist, au lansat la Chişinău Comitetul pentru justiţie.

La eveniment au participat câţiva foşti procurori şi judecători din România, numele cărora au ajuns în atenţia presei române după ce au intrat în conflict cu legea.

Evenimentul a avut loc luni, 16 noiembrie, în sala de conferinţe a hotelului Leogrand. Din partea moldovenească au participat reprezentanţi ai platformei „Bună ziua”, activişti civici şi jurnalişti vorbitori de limbă rusă.

Deşi organizatorii au anunţat şi participarea unor jurişti notorii din Republica Moldova, aceştia nu s-au prea grăbit să dea curs invitaţiilor.

Echipa EvZ nu a avut acces în sala de conferinţe pe motiv că „este un eveniment privat” şi că nu are „invitaţie specială”.

Potrivit unui comunicat de presă, emis de platforma „Bună ziua”, Comitetul pentru justiţie „reprezintă o platformă independentă de expertiză și participare civică, destinată analizei funcționării sistemului juridic al Republicii Moldova”.

Potrivit organizatorilor, „principala misiune a Comitetului este de a analiza ce legi sunt în vigoare în țară și de ce acestea nu asigură întotdeauna justiția, responsabilitatea și protecția cetățenilor.

„Eu reprezint un ONG din Londra, care mi-a propus să lucrez la un proiect pentru campania de monitorizare a statului de drept şi a modului în care decurge procesul legislativ. Este o campanie independentă. Nu este o campanie despre persoană. Nu este o campanie despre dosare. Nu este o campanie care să arate cu degetul în stânga sau în dreapta. Timp de un ani de zile, cunoscând procedurile legislative, cunoscând realităţile cu care vă confruntaţi aici, se va realiza o evaluare independentă. Nu-i despre partide. Nu-i despre politică. Este despre cetăţeanul de rând”, a declarat Alina Mihaela Bica pentru Evenimentul Zilei.

„Nu pot să fac nicio declaraţie. Pentru că nu am cunoştinţă care e rezultatul. Atunci când peste un an de zile ne vom aduna şi ne vor prezenta rezultatul activităţii, atunci vom putea discuta. Dar aşa... Intenţia e nobilă. Îi binevenită o analiză, o expertiză neutră”, a declarat pentru EvZ Dumitru Pulbere, fostul preşedinte al Curţii Constiţuţionale în perioada guvernării comuniste a lui Vladimir Voronin.

Fostul magistrat a declarat că nu cunoaşte dacă evenimentul este organizat de Veaceslav Platon.

Participanţii din România la evenimentul de lansare a Comitetului pentru justiţie au fost prezentaţi ca „specialişti cu o experienţă îndelungată în sistemul judiciar, în cadrul procuraturii şi în avocatură”.

Potrivit organizatorilor, „acest lucru permite compararea practicilor din Republica Moldova cu standarde europene, valorificarea experienţei altor state şi identificarea atât a efectelor pozitive, cât şi a consecinţelor negative ale reformelor”.

Adrian Toni Neacșu – avocat, fost judecător și fost președinte al Tribunalului Vrancea. În 2011, a fost ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din România. Este autorul mai multor lucrări de specialitate în domeniul juridic. Viorica Stoica – fost procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a României. A intrat în magistratură în 1992, a activat în cadrul Parchetului General și a condus Corpul de Control al Guvernului României. Angela Ciurea – avocat, fost procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din România. A activat anterior și în cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Mihai Andi Manaliu – fost judecător la Tribunalul București, unde a examinat cauze penale, inclusiv dosare de corupție. Alina Mihaela Bica – fost procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din România, funcție pe care a ocupat-o în perioada mai 2013 – noiembrie 2014. Anterior, a fost secretar de stat în Ministerul Justiției din România, în perioada 2009–2012.

Fosta şefă DIICOT a părăsit România cu puţin timp înainte să fie pronunţată sentinţa irevocabilă. A fost localizată în Costa Rica, iar ulterior s-a stabilit în Italia, unde a obținut recunoașterea condamnării și aplicarea regimului italian de executare a pedepsei.

În octombrie 2025, Curtea de Apel București a decis că pedeapsa a fost executată integral în Italia și a retras mandatul european de arestare.

Potrivit relatărilor presei românești, ancheta DNA a vizat aproximativ 67 mii de lei românești, reprezentând salarii și alte drepturi asociate unor zile în care magistratul ar fi absentat nemotivat de la serviciu.

În septembrie 2009, Secția pentru procurori a CSM a decis sancționarea disciplinară a Angelei Ciurea cu excluderea din magistratură, invocând încălcarea regimului incompatibilităților și exercitarea funcției cu rea-credință.

Activitatea Vioricăi Stoica a făcut obiectul mai multor acuzaţii şi sesizări. Inclusiv al unei sesizări privind presupuse fapte de corupție. DNA a dispus neînceperea urmăririi penale.

La 27 octombrie 2026, CEDO a constatat încălcarea dreptului la un proces echitabil într-un dosar în care Malaliu a condamnat trei persoane la închisoare, fără să audieze martorii.

Organizatorii au interzis accesul jurnaliştilor în sala de conferinţe. Menţionăm că EvZ a publicat mai multe articole critice despre activitatea controversată a lui Veaceslav Platon, precum şi a fostei sale concubine, jurnalista Natalia Morari.

Intrarea a fost blocată de un bărbat, care iniţial ne răspundea la întrebări în limba germană. Totuşi, cameramanul nostru cunoaşte germana şi i-a răspuns. Atunci bărbatul a trecut la limba română. El a chemat paza din hotel, cerând să ne scoată cu forţa afară.

Tot el a fost cel care a chemat poliţia. Însă, la sosirea poliţiştilor, a refuzat să depună plângere. În cele din urmă, cei care au depus plângere am fost noi. Pentru împiedicarea activităţii jurnalistului.

La începutul lunii septembrie 2026, Veaceslav Platon a anunțat lansarea platformei civice cu denumirea „Bună ziua!”. La care, potrivit lui, lucrează de mai bine de jumătate de an.

Potrivit fugarului de la Londra, inițiativa ar urma să reunească specialiști din Republica Moldova și din străinătate. "Pentru elaborarea unei idei naționale, a unui plan de reforme economice și pentru analiza unor probleme din justiție și societate".

El a spus că intenția sa este de a reuni „oameni intelectuali, erudiți” și de a atrage inclusiv experți străini care să contribuie la elaborarea unor soluții și la evaluarea efectelor diferitor politici asupra țării. „Eu nu vreau să fiu acolo lider, în niciun caz”, a declarat Platon.

Veaceslav Platon şi-a propus constituirea a trei comitete în cadrul platformei: economic, pentru justiție și civic.