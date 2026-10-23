Republica Moldova. Completul de judecată care examinează în apel dosarul penal intentat cu aproape şase ani în urmă pe numele fostului şef al Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, nu a putut să audieze în şedinţă partea vătămată, Veaceslav Platon.

Controversatul afacerist, care se ascunde de mai mult timp în Mare Britanie de justiţia moldovenească, urma să participe la şedinţă prin videoconferinţă. Pentru aceasta, trebuia să se prezinte la Consulatul Republicii Moldova de la Londra, unde urma să fie identificat.

Acest lucru trebuia să fie organizat de partea acuzării, Veaceslav Platon având calitatea de parte vătămată în dosar. Şi care solicită de la fostul procuror despăgubiri de 300.000.000 USD.

Mai mult, şedinţa de judecată a fost contramandată şi din cauza că acuzatorul, Vladislav Căruceru, nu a făcut act de prezenţă. Pentru care i-a fost aplicată o amendă judiciară de 1500 de lei (cca 74 de euro).

Penultima şedinţă de judecată, cea din 26 iunie 2026, a fost amânată la solicitarea părţii acuzării pe motiv că urmează să fie audiat Veaceslav Platon. Astfel, şedinţa de audiere a părţii vătămate a fost programată pentru 22 octombrie, instanţa oferindu-i timp acuzatorului ca să organizeze audierea.

Aceasta nu este singura şedinţă amânată în dosarul Viorel Morari. Şi nu este pentru prima dată când acuzatorul nu a făcut act de prezenţă. Mai mult, avocaţii lui Platon au solicitat anterior recuzarea completului de judecată pe motiv că nu le-a fost admisă o cerere de amânare.

„Nu există nicio cerere de amânare din partea noastră. M-am prezentat la toate şedinţele. Am doi avocaţi, ca să fie asigurată prezenţa apărătorului din partea mea.

Se observă din partea lor o tendinţă de tergiversare. Nu ştiu de ce procedează aşa. Poate aşteaptă schimbări în guvernare şi Platon să revină pe cal alb în ţară? Aşa cum a fost în perioada când procuror general era Alexandr Stoianoglo. Cel care l-a eliberat pe Paton şi a comandat dosarul pe numele meu”, a declarat Viorel Morari pentru EVZ.

Dosarul de învinuire a lui Viorel Morari se află în gestiunea Curţii de Apel Centru din decembrie 2025. De atunci au fost programate zece şedinţe de judecată. Dintre care majoritatea au fost amânate.

În octombrie 2025, Judecătoria Chişinău l-a găsit vinovat pe Viorel Morari de imixtiune în justiţie. Magistraţii însă nu i-au aplicat lui Morari nicio pedeapsă, pe motiv că fapta este prescrisă.

Totodată, instanţa l-a achitat pe Viorel Morari pentru abuz în serviciu şi fals în acte publice.

Sentinţa a fost contestată în apel de către Viorel Morari, care nu este de acord cu învinuirea de imixtiune în justiţie, de procurorul Căruceru, care a solicitat doi ani de închisoare pentru fostul coleg, dar şi de avocaţii lui Platon. Instanţa de fond nu a dat curs pretenţiilor pecuniare ale lui Platon.

Viorel Morari este învinuit de abuz în serviciu, fals în acte publice și amestec în înfăptuirea justiției. Morari este învinuit că, în martie 2017, ar fi primit de la Vladimir Plahotniuc o plângere pe numele lui Platon, pe care „a înregistrat-o contrar cerinţelor legale, pornind un proces penal şi, ulterior, urmărirea penală.

Toate aceste acţiuni ar fi fost făcute din interese personale. Precum şi în interesul petentului şi al mai multor persoane din anturajul acestuia, pentru a-i proteja de implicare în calitate de bănuiţi în cauza penală privind frauda bancară şi a obstrucţiona cercetarea rapidă, completă şi obiectivă a acestei cauze penale”.

Viorel Morari pledează nevinovat. El susține că dosarele ar fi o comandă politică după ce a decis să repornească dosarul penal privind presupusa finanțare din străinătate a Partidului Socialiștilor. Precum şi o răzbunare din partea lui Veaceslav Platon pentru dosarele intentate.

Viorel Morari a stat în arest preventiv timp de 40 de zile.