Elena Ceaușescu a fost subiect pentru numeroase cărți, articole și documentare. Un capitol important l-a constituit modul în care a încercat să controleze viața celor trei copii pe care i-a avut cu Nicolae Ceaușescu. Valentin, Zoia și Nicu au înfruntat crizele mamei lor care dorea să le controleze viața chiar și în privința căsătoriei.

Elena Ceaușescu a avut prima criză de familie când Valentin, primul fiul al familiei Ceaușescu, născut în 1948, și-a exprimat dorința să se căsătorească. Iubita lui se numea Iordana Borilă. Era născută în 1946. După tată, era fiica unui ilegalist, cominternist bulgar, devotat Moscovei, Iordan Dragan Rusev. După mamă, era fiica Ecaterinei Abraham, evreică de origine, la rândul ei o stalinistă educată la Moscova.

Iordan Dragan Rusev își românizase numele, numindu-se Petre Borilă. Îl precedase pe Ceaușescu, la fel ca Valter Roman la Direcția Politică Superioară a Armatei. Fusese luptător, ca și Valter Roman în Brigăzile Internaționale. Scăpase de epurările din URSS, împotriva troțkiștilor. A venit de acolo, comisar politic, în Divizia Tudor Vladmirescu, fondată în 1943, din prizonieri români din lagărele de pe cuprinsul URSS.

Elena Ceaușescu era supărată pe originea Iordanei Borilă. Era bulgăroaică și evreică. În afară de Adela Petrescu, soția fratelui ei, pe numele real Rașela Rozenfeld, Elena Ceaușescu îi detesta pe evrei. Era și mai mare cu 2 ani decât Valentin, un foarte bun cercetător fizician. Securitatea lansase zvonul că în timpul studiilor în Marea Britanie, Valentin ar fi fost apropiat de Principesa Margareta, prima născută a Regelui Mihai.

Pe scurt, Elena Ceaușescu n-a avut ce face. Valentin și Iordana s-au căsătorit în 1970. În 1981, li s-a născut un fiu, Daniel Valentin. Valentin și Iordana, licențiată în Arte au divorțat prin 1987 sau 1988. Ea și fiul ei au plecat în 1990 din țară. Iordana a decedat în 2017. Valentin s-a recăsătorit în 1995.

Zoia Ceaușescu se născuse în 1949. A fost o foarte bună cercetătoare în matematică. A ajuns Directorul Secției de Matematică al Institutului pentru Creație Științifică și Tehnică (INCREST). Inițial lucrase în calitate de cercetător la Institutul de Matematică al Academiei Române, care s-a desființat în 1975. A absolvit Facultatea de Matematică a Universității din București.

Zoia Ceaușescu a avut o relație dură cu mama ei, Elena Ceaușescu. Aceasta nu era de acord cu niciunul dintre iubiții Zoiei. Sursele au scris de-a lungul timpului de prietenia cu Petre Roman. Fiul ilegalistului Valter Roman a fost declarat indezirabil de către Elena Ceaușescu din cauza originii evreiești-maghiare după tată și spaniole după mamă. Mioara Roman a spus că Elena a fost bucuroasă că ea, Mioara s-a căsătorit cu Petre Roman pentru că acesta nu s-ar mai fi gândit la fiica ei Zoia. În plus, s-a scris că Petre Roman a fost trimis la studii în Franța la Toulouse tocmai pentru ca să nu mai fie lângă Zoia.

Zoia a mai avut prietenii și relații cu medicul Dan Vincze, jurnalistul Mihai Matei de la Revista „Lumea” (analiza politica externă românească și a statelor lumii), cu Radu Pascal și cu scriitorul Petru Popescu. Ion Mihai Pacepa în „Orizonturi roșii” admite că a primit ordin de la „Savanta de renume mondial” să îl racoleze în DIE pe Mihai Matei. Dan Vincze nu a fost dorit pentru că era maghiar de origine. S-a exprimat că a aflat că în Africa e o muscă a cărei mușcătură îi face omului mușcat de ea „capul cât lubenița”. Voia ca Mihai Matei să dispară din viața fiicei sale. A fost trimis într-un stat african, unde căldura excexivă i-a fost fatală datorită afecțiunii congenitale cardiace de care suferea Mihai Matei a decedat suspect după ce a revenit în România. Relațiile cu Radu Pascal, si Petru Popescu s-au terminat rapid.

În 1980, Zoia Ceaușescu s-a căsătorit cu un cadru universitar de la Politehnica din București, inginerul Mircea Oprean. Acesta era originar din Sibiu și a fost agreat de familia Ceaușescu. El va fi soțul Zoiei până la moartea ei în 20 noiembrie 2006.

Născut în septembrie 1951, Nicu Ceaușescu (decedat în 1996) era mezinul și rebelul familiei. A absolvit și el Facultatea de Fizică. A urmat și el exemplul fratelui și surorii sale în materie de relații interzise de „atoateștiutoarea” Elena Ceaușescu. Marea lui iubire a fost Donca Mizil. Era fiica demnitarului Paul Niculescu Mizil. S-a scris că Donca ar fi fost supusă unei operații de avort pentru că urma să fie mama unui copil al lui Nicu Ceaușescu. Donca Mizil a decedat în 2021.

Despre Nicu, s-a scris că ar fi avut o relație cu marea campioană Nadia Comăneci. El era șeful UTC pe țară în perioada 1983-1987 pentru ca din 1987 să fie Prim-secretarul Comitetului județean al PCR din Sibiu. Elena Ceaușescu a vrut să-și despartă fiul de „gașca” de prieteni compusă din Mădălin Voicu, Serghei Niculescu Mizil. Jean Maurer, Pe fondul degradării sănătății sale, Nicu a fost dus la Sibiu, deliberat pentru a fi îndepărtat de anturajul alături de care petrecea, exagerând conform multor surse, în privința alcoolului.

În 1983, Elena Ceaușescu a reușit să îi găsească o soție. Se numea Poliana Daniela Luminița Cristescu. Născută în 1954, la Târgoviște, ea fusese remarcată în timpul organizării unor activități ale UTC și ale Pionierilor. Poliana Cristescu absolvise facultatea în 1977. Organizația de Pionieri s-a înființat încă din perioada 1945-1949.

Căsătoria oficializată în 1o decembrie 1983 a durat până în 1986ș Nicu a depus acțiunea de divorț însă în primăvara anului 1985, la Judecătoria Sectorului 1, în data de 22 martie 1985. . Pur și simplu, Nicu Ceaușescu a detestat-o pe soția sa și chiar a recurs la greva foamei. Până la urmă, familia a acceptat divorțul dintre Nicu și Poliana.

Elena Ceaușescu, paradoxal, nu s-a supărat pe Poliana Cristescu. În 1985, aceasta devine deputat în Marea Adunare Națională. Poliana Cristescu a preluat conducerea Consiliului Național al Organizației Pionierilor în 1985, fiind singura femeie care a condus această organizație. Mandatul său a încetat o dată cu Revoluția din Decembrie 1989.

Consiliul Național al Organizației Pionierilor s-a înființat în 1966, iar Palatul Pionierilor a fumcționat în actualul Palat Cotroceni în perioada 1949-1976. Din 1977 și până în 1989, locația s-a schimbat la Palatul Național al Copiilor din Bulevardul Tineretului.

După 1989, foștii prieteni ai lui Nicu Ceaușescu, foști ofițeri de Securitate care au avut ca misiune protecția familiei Ceaușescu au oferit detalii despre relațiile celor trei copii ai familiei Ceaușescu. Numitorul comun a fost controlul dur impus asupra vieții private a celor trei de către mama lor, Elena Ceaușescu.