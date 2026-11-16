Elena Ceaușescu este director ICECHIM din toamna anului 1964. În numai trei ani, pe fondul avansării spectaculoase a soțului ei, Elena Ceaușescu devine doctor în Chimie iar după un deceniu, ajunge în Academia Română. În același deceniu, intră în conducerea superioară de partid pe măsură ce soțul ei este liderul absolut de partid și de stat.

Timp de trei ani, din toamna lui 1964 până în toamna lui 1967, Nicolae Ceaușescu avusese vârful ascensiunii. Lider de partid devenise din primăvara lui 1965. Lider politic al României din iarna lui 1967, Ceaușescu se instala definitiv la cârma României. Elena Ceaușescu, în acest timp, nu stă degeaba. În toamna lui 1967, are la activ 3 brevete de invenție în sfera polimerizării. Trebuie spus că aceste realizări erau palpabile, însă Elena Ceaușescu semna munca unor oameni pe care îi coordona politic, în sensul că lua ideile lor și le finanța cu banii de la partid. Cheile de la casa de bani erau la soțul ei, ulterior, trecând la ea însăși.

Jean Maurer a povestit că la o vizită pe care Elena Ceaușescu a făcut-o familiei sale, ea l-a văzut învățând la Fizică, unde acesta era student, ca și fiul ei și al lui Nicolae Ceaușescu, Nicu. Elena Ceaușescu i-a spus că ea așeza cursurile desfășurate în cameră, pe masă, astfel încât să aibă o viziune de ansamblu. Se pare că Elena Ceaușescu, neavând cultură și studii, avea o memorie fotografică și asimila ușor ce vedea simplificat de scheme, în special grafice, desene, figuri.

Așa se face că Elena Ceaușescu dorește în toamna lui 1967 să fie doctor în Chimie. Evident, nu se înscrisese la Doctorat, nu se pregătise pentru o temă. Soțul ei conducea România, deci trebuia, în mintea ei, să se poată face exact ce dorea ea.

În data de 15 noiembrie 1967, Consiliul de Stat abrogă ordinul în curs care reglementa doctoratele. Elena Ceaușescu putea să susțină teza cu titlul „Polimerizarea stereospecifica a isoprenului.” Asta fără ca măcar să se fi înscris și să fi avut perioada minimă de pregătire. S-a motivat că descoperirile făcute și activitatea depusă nu trebuiau să se împiedice în birocrație.

Cererea se aprobă la 16 noiembrie 1967. Rapid, se formează Comisia de susținere cu reputați profesori chimiști. Pe 4 decembrie 1967, în timp ce Nicolae era ocupat să-și asigure alegerea ca Președinte al Consiliului de Stat, Elena primea aprobarea ca pe 8 decembrie, în sediul Politehnicii de pe Calea Griviței să susțină teza de doctorat.

Între 4 și 7 decembrie, membrii comisiei întocmesc referatele pentru Elena Ceaușescu. Pe 7 decembrie este data raportului de aprobare. Din punct de vedere științific, procesele chimice descrise în teză erau reale și s-au pus în aplicare în Combinatele de la Brazi și de la Onești (oraș care se numise o vreme Gheorghe Gheorghiu Dej).

Procedura standard prevedea ca susținerea să fie anunțată la avizier și să fie publică. Studenții, asistenții universitari și alți curioși s-au dus la Sala de Consiliu unde trebuia să se susțină teza. Au sosit acolo după masa de dimineață, după ora 7 dimineața. Pe ușa Sălii de Consiliu scria sec faptul că teza semnată de Elena Ceaușescu se susținuse la ora 6 dimineața a zilei de 8 decembrie 1967. Procesul-verbal al susținereii publice, păstrat la Arhiva instituției consemna că susținerea a avut loc în data de 8 decembrie 1967 (nu se specifica ora). Se specifica faptul că votul pentru acordarea titlului de „doctor-inginer” a fost în unanimitate.

În martie 1974, Elena Ceaușescu adaugă titlul de Academician, celui de Doctor Inginer. Soțul ei a devenit la 28 martie 1974, Președintele Republicii Socialiste România. Cercetarea românească, mai ales în sfera petrochimiei și laserilor începuse să aibă un nivel crescut. În 1969, savantul Henri Coandă a revenit definitiv la București. A lucrat în România până la decesul său, la 25 noiembrie 1972. Academicianul Costin D. Nenițescu era cel care crease Școala de Chimie românească. Omul forte al lui Ceaușescu în materie de spionaj, generalul Pacepa fusese student la Chimie, fiind recrutat în Securitate.

Spionajul românesc aducea tehnologie din afară, fie prin spionaj direct, ilegal, fie prin schimburi legale. Cel puțin, în privința prelucrării aluminiului, Ceaușescu a primit din RFG, procedee germane aplicate de către Trustul Bayer. Să nu uităm de vizita lui Ceaușescu în RFG în 26-30 iunie 1973. S-a văzut atunci cu însuși Cancelarul federal Willy Brandt, autorul politicii de deschidere spre Est, „Ostpolitik”.

Nicolae Ceaușescu o introduce pe Elena Ceaușescu în 1972, în CC al PCR. În 1973, ea a ajuns în CPEx. În 1974, devine membru al Biroului Politic Permanent. Acest organism, după Congresul XI înlocuise Prezidiul Permanent. În 1975, va deveni deputat de Argeș în Marea Adunare Națională. În anii următori, se va îndrepta spre statutul de „Cabinetul Doi”, așa cum va fi cunoscut biroul său începând din 1979, an când renunță la conducerea ICECHIM.

În deceniul 1964-1974, așadar, Elena Ceaușescu a parcurs un drum ascendent, în acumularea de experiență și noi titluri, în special Doctoratul în Chimie și titlul de Academician. S-a îndreptat, de asemenea spre o ascensiune în PCR, ajungând în CC, CPEx, Biroul Politic Permanent. Ajunge și deputat în Marea Adunare Națională. Va mai rămâne încă 4-5 ani la șefia ICECHIM, până când va ajunge să dețină prima funcție guvernamentală. Ascendentul ei în politică începe așadar, în 1972. Elena Ceaușescu are, în funcție de anul nașterii, 53 sau 56 de ani. „Activitatea revoluționară” i se consemnase de la 23 august 1944. Atunci avea 25 sau 28 de ani. Așadar, în 1972, Elena Ceaușescu avea, conform „biografilor oficiali”, 28 de ani de „activitate revoluționară”.