Iranul ar elabora planuri pentru un posibil atac cu o „bombă murdară” sau o armă chimică împotriva unor oficiali de rang înalt ai administrației Trump, la Washington, potrivit unei relatări CNN publicate luni, 16 noiembrie. Postul american citează șapte oficiali familiarizați cu informațiile serviciilor de intelligence. Sursele subliniază însă că acestea nu indică un atac iminent.

Casa Albă a transmis că monitorizează riscurile, dar că nu există în prezent amenințări credibile la adresa teritoriului american. Iranul a respins acuzațiile referitoare la presupusa intenție de a folosi arme chimice.

Potrivit oficialilor citați, Teheranul ar urmări să își pregătească opțiuni pentru o eventuală escaladare a conflictului cu Statele Unite. Două surse au declarat că informațiile analizate includ posibile ținte și locuri, însă capacitatea Iranului de a pune în aplicare un asemenea scenariu rămâne în dispută.

Una dintre surse a precizat că nu este clar dacă Iranul dispune de personalul necesar pentru executarea unei operațiuni. Informațiile ar fi determinat mai multe reuniuni ale oficialilor americani în ultima săptămână, dedicate măsurilor preventive și posibilelor răspunsuri.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Lauren Bis, a declarat că autoritățile urmăresc toate amenințările potențiale, subliniind că, în acest moment, nu există amenințări credibile la adresa teritoriului SUA.

La rândul său, misiunea Iranului la ONU a calificat acuzațiile privind armele chimice drept „false și fabricate”. Reprezentanții iranieni au afirmat că Teheranul consideră utilizarea acestora ilegitimă în orice circumstanțe.

CNN precizează că răspunsul misiunii iraniene nu a abordat explicit informațiile despre un presupus plan care ar implica o „bombă murdară”.

Relatarea CNN menționează și comunicații iraniene interceptate, în care s-ar afirma că materiale destinate unor dispozitive explozive ar fi fost depozitate pe teritoriul american.

Credibilitatea acestor informații este însă disputată chiar între oficialii citați.

O „bombă murdară” este un dispozitiv care dispersează material radioactiv printr-o explozie convențională. Aceasta nu produce o explozie nucleară și este diferită de o armă chimică.

Potrivit Comisiei americane pentru Reglementare Nucleară, în majoritatea scenariilor, explozia convențională ar reprezenta pericolul imediat principal. Contaminarea radioactivă poate impune restricții de acces și operațiuni costisitoare de decontaminare.