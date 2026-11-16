Forțele sudice susținute de Arabia Saudită s-au retras din zona strâmtorii Bab el-Mandeb, în Yemen, în timp ce Iranul a lansat noi atacuri cu drone asupra Bahrainului, unde se află cartierul general al Flotei a V-a a SUA, potrivit Reuters.

Evoluțiile din 15 noiembrie 2026 indică o intensificare a presiunii militare asupra aliaților Washingtonului în Orientul Mijlociu și complică perspectivele unei soluționări diplomatice a conflictului.

Retragerea trupelor care luptă de partea guvernului yemenit recunoscut internațional marchează un regres pentru ofensiva lansată în urmă cu aproximativ șase săptămâni împotrivateroriștilor houthi, susținuți de Iran.

În paralel, Bahrainul a anunțat că a interceptat mai multe atacuri aeriene iraniene, iar Gardienii Revoluției din Iran au revendicat lovirea unei baze militare americane cu șase drone.

Forțele sudice care luptă de partea guvernului yemenit au anunțat retragerea trupelor din zona aeroportului Dhubab și din apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb, în provincia Taiz. Potrivit declarației militare, redislocarea are ca obiectiv consolidarea apărării orașului Aden, capitala temporară a guvernului recunoscut internațional.

„Forțele Armate Sudice anunță punerea în aplicare a unei operațiuni de redislocare a trupelor din aeroportul Dhubab și din zona Bab el-Mandeb, la vest de provincia Taiz”, se arată în comunicatul citat de Reuters.

Reprezentanții militari au explicat că decizia urmărește securizarea orașului Aden și a provinciilor învecinate, precum și întărirea liniilor de apărare în fața amenințărilor existente.

Potrivit surselor militare citate de Reuters, trupele guvernamentale s-au retras către al-Suqyah, localitate aflată la aproximativ 150 de kilometri vest de Aden. Forțele continuă însă să încerce îndepărtarea teroriștilor houthi din anumite zone de coastă.

Retragerea deschide calea unor noi înaintări ale teroriștilor houthi către Aden, oraș care găzduiește guvernul yemenit după ce gruparea a preluat controlul asupra capitalei Sanaa în urmă cu mai bine de un deceniu.

În zona muntoasă situată la nord de Aden, unde teroriștii mențin asediul asupra orașului Taiz, luptătorii houthi au ajuns în apropierea districtului Tur al-Bahah, la aproximativ 80 de kilometri de oraș, potrivit surselor militare citate de agenția de presă.

Evoluția reprezintă un regres pentru ofensiva susținută de Arabia Saudită, care reușise luna trecută să recucerească mai multe poziții strategice din apropierea strâmtorii. Operațiunea nu a eliminat însă prezența houthiților din regiune și nici nu a permis recucerirea orașului al-Mocha.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb are o importanță strategică majoră deoarece asigură legătura dintre Marea Roșie și Golful Aden, fiind una dintre principalele rute maritime pentru transportul internațional de mărfuri și energie.

Luptele au consecințe tot mai grave asupra populației civile. Potrivit informațiilor prezentate de Reuters, aproximativ 150.000 dintre cei 300.000 de oameni strămutați în Yemen în urma ultimelor confruntări se află în zona Taiz.

Accesul ajutoarelor umanitare este blocat, iar numeroși civili nu pot părăsi zonele afectate de conflict. Situația este agravată de asediul impus orașului și de intensificarea confruntărilor din împrejurimi.

Conflictul din Yemen durează de peste un deceniu și implică mai multe facțiuni locale și actori regionali. Teroriștii houthi, susținuți de Iran, controlează capitala Sanaa și importante teritorii din nordul și vestul țării.

În paralel cu evoluțiile din Yemen, Bahrainul a raportat noi atacuri aeriene iraniene. Autoritățile de la Manama au anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus mai multe ținte, fiind primele interceptări de acest fel din septembrie.

Gardienii Revoluției Islamice din Iran au afirmat că au atacat cu șase drone o bază militară americană din Bahrain. Agenția iraniană Fars a prezentat operațiunea drept o reacție la ceea ce Teheranul a descris ca fiind acțiuni ostile ale Statelor Unite.

În timpul unei alerte, autoritățile din Bahrain le-au cerut cetățenilor și rezidenților să își păstreze calmul și să se deplaseze către cel mai apropiat loc sigur.

Cu două zile înainte, Gardienii Revoluției anunțaseră un atac asupra unei instalații radar americane de avertizare timpurie din Bahrain. Armata SUA a negat că instalația ar fi fost lovită și a precizat că a interceptat două drone iraniene fără să se înregistreze pagube.

Bahrainul găzduiește cartierul general al Flotei a V-a a Marinei SUA, ceea ce îi conferă o importanță strategică deosebită în securitatea Golfului Persic.

Presiunea militară asupra regiunii se extinde și asupra transportului maritim. Gardienii Revoluției au declarat că două petroliere au luat foc duminică după ce au lovit mine navale în Strâmtoarea Ormuz. Reuters a precizat că nu a putut verifica independent această informație.

Atacurile asupra navelor au devenit o amenințare constantă pentru transportul comercial, chiar dacă fluxurile de petrol care ies din Golf au revenit în ultimele săptămâni la niveluri apropiate de cele de dinaintea războiului.

Arabia Saudită a redirecționat aproximativ patru milioane de barili de petrol pe zi prin conducta Est-Vest, către portul Yanbu de la Marea Roșie. Cantitatea reprezintă aproximativ 4% din oferta globală de petrol, potrivit datelor prezentate de Reuters.

În același timp, Iranul a anunțat că ministrul de externe Abbas Araqchi va efectua marți o vizită în Oman, unde urmează să discute cu omologul său. Omanul controlează coasta sudică a Strâmtorii Ormuz și a avut un rol de mediator în criza regională.

Noile atacuri au loc într-un moment în care administrația președintelui american Donald Trump încearcă să limiteze escaladarea conflictului. Liderul de la Casa Albă a declarat recent că ar putea evita noi atacuri asupra Iranului dacă Teheranul și teroriștii houthi nu provoacă alte incidente.

Totuși, blocada navală americană asupra Iranului ar urma să fie menținută. Potrivit Reuters, negocierile diplomatice nu au înregistrat progrese semnificative, iar perspectivele unei soluții rapide rămân limitate.

Retragerea forțelor guvernamentale din Yemen și atacurile asupra Bahrainului arată că tensiunile continuă să afecteze atât securitatea regională, cât și principalele rute maritime pentru transportul petrolului.