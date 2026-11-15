Contextul de securitate din Orientul Mijlociu rămâne extrem de volatil, după ce forțele israeliene au raportat lichidarea unui comandant de rang înalt al mișcării Hamas într-un raid aerian desfășurat în sudul Fâșiei Gaza. Concomitent, Teheranul a revendicat distrugerea unui sistem radar al armatei americane în Bahrain, în vreme ce justiția din Iordania a pronunțat pedepse capitale pentru trei bărbați implicați într-un atac sângeros asupra unui lăcaș de cult ortodox. Pe frontul din Yemen, insurgenții houthi au comunicat punerea în libertate a circa 600 de prizonieri.

Aceste evoluții recente se produc pe fondul amplificării ciocnirilor regionale și al schimburilor de focuri care antrenează diverse state și facțiuni înarmate din zonă, notează agenția Associated Press.

Forțele de Apărare ale Israelului au confirmat duminică eliminarea unui lider important al organizației Hamas, în urma unui bombardament aerian executat în partea de sud a Fâșiei Gaza, la scurt timp după miezul nopții de sâmbătă. Oficialul ucis este Samir Mahmoud Hassan Abu Younis, decesul său fiind recunoscut inclusiv de către gruparea palestiniană, care a anunțat că ceremonia funerară va avea loc în cursul zilei de duminică. Conform datelor furnizate de armata israeliană, Abu Younis era responsabil de coordonarea planurilor pentru organizarea și executarea unor atacuri teroriste. Oficialii de la Tel Aviv au menționat că operațiunea a vizat și alți militanți ai grupării, fără a divulga însă informații suplimentare. Abu Younis reprezintă al doilea lider aflat în această funcție care își pierde viața într-o lovitură israeliană în decursul ultimelor două luni.

Tot în cursul zilei de duminică, Tribunalul de Securitate de Stat din Iordania a dictat pedeapsa capitală împotriva a trei bărbați găsiți vinovați de participarea la un atac armat soldat cu nouă decese și zeci de persoane rănite, comis luna trecută la o biserică ortodoxă greacă. Incidentul a avut loc pe data de 23 octombrie, la Biserica Sfântul Gheorghe din localitatea Hamoud, aflată în guvernoratul Karak, la circa 100 de kilometri sud de capitala Amman. Persoanele vizate se aflau la o ceremonie de înmormântare în clipa în care au fost deschise focurile.

Cei trei condamnați, doi frați și cumnatul acestora, au fost puși sub acuzare pentru fapte de terorism. Capturarea lor a avut loc la trei zile după atac, în urma unei confruntări armate cu forțele de ordine, schimb de focuri în care toți suspecții au suferit răni. Potrivit autorităților de la Amman, atacatorii erau animați de o ideologie extremistă, dar nu făceau parte dintr-o rețea teroristă consacrată, nicio grupare nerevendicând masacrul. La câteva zile distanță de la acest eveniment, aviația iordaniană a bombardat ținte din sudul Siriei, invocând lovirea unor celule militante asociate cu atacul de la biserică. Guvernul de la Damasc a respins explicațiile Iordaniei și a semnalat existența unor victime în rândul civililor.

În Yemen, mișcarea rebelă houthi, sprijinită de Iran, a comunicat duminică punerea în libertate a aproximativ 600 de persoane capturate în timpul ultimului val de confruntări. Conform declarațiilor făcute de Abdul-Qader al-Murtaza, oficialul insurgenților însărcinat cu dosarul prizonierilor, această acțiune marchează cea mai amplă eliberare unilaterală de deținuți din întreaga perioadă de 12 ani a războiului civil yemenit. În același timp, o formațiune militară aliată executivului yemenit susținut de Arabia Saudită a informat că își retrage trupele din perimetrele situate de-a lungul strâmtorii Bab el-Mandeb, ca urmare a ofensivei continue a rebelilor.

Reprezentanții grupării Southern Armed Forces au transmis că își vor redirecționa resursele către consolidarea apărării orașului Aden, aflat sub controlul guvernului recunoscut pe plan internațional, precum și către spargerea asediului impus de forțele houthi asupra orașului Taiz.

Pe de altă parte, autoritățile sanitare din Yemen au raportat duminică faptul că un bombardament aerian asupra capitalei Sanaa, teritoriu controlat de insurgenți, s-a soldat cu rănirea a două femei și doi copii. Liderii houthi au atribuit atacul Arabiei Saudite, însă Riadul nu a emis o reacție imediată. În schimb, generalul-maior Turki al-Malki, purtătorul de cuvânt al forțelor armate saudite, a comunicat că apărarea antiaeriană a neutralizat două rachete balistice trase de rebelii houthi în direcția capitalei Riad, în timp ce alte două drone au fost interceptate în spațiul aerian din estul regatului.

Autoritățile de la Teheran au declarat duminică faptul că trupele Gardienilor Revoluției au țintit și lovit un sistem radar instalat într-o bază americană destinată elicopterelor, situată pe teritoriul Bahrainului. Știrea a fost difuzată de agenția oficială de presă IRNA. Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM), structura care coordonează operațiunile militare americane din Orientul Mijlociu, nu a oferit un comentariu imediat cu privire la anunțul Iranului.

Anterior, în cursul zilei de vineri, reprezentanții CENTCOM raportaseră doborârea a două drone iraniene care se îndreptau către Bahrain, dezmințind totodată o altă declarație a Teheranului referitoare la presupusa avariere a unui radar american de avertizare timpurie. De asemenea, armata din Bahrain a confirmat că sistemele sale de apărare antiaeriană au distrus mai multe proiectile lansate din Iran înainte ca acestea să își atingă obiectivele. Tot duminică, Ministerul de Interne din Bahrain a declanșat două alerte naționale de securitate, primele avertismente de acest tip emise în țară din luna septembrie.

În acest climat regional tensionat, diplomația iraniană a respins duminică solicitarea formulată de Germania privind sistarea procesului de îmbogățire a uraniului. Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la Teheran, a subliniat că Iranul deține dreptul legitim de a îmbogăți uraniu, în virtutea statutului său de stat semnatar al Tratatului de Neproliferare Nucleară.

Oficialul de la Teheran a lansat critici și la adresa Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), reproșând instituției lansarea unor speculații pe care le-a catalogat drept „nontehnice” cu privire la eventuala existență a unui nou complex de îmbogățire a uraniului în orașul Isfahan. Baghaei a precizat că inspectorii agenției nu mai beneficiază de acces la obiectivele nucleare iraniene de la declanșarea conflictului cu Statele Unite și Israelul, dar a dat asigurări că Iranul își respectă în continuare angajamentele legate de garanțiile nucleare. Întrebat cum va proceda Teheranul în eventualitatea unor noi lovituri militare din partea SUA, oficialul iranian a transmis un avertisment ferm, subliniind că nicio agresiune nu va rămâne fără replică.