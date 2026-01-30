Lovituri în sudul Fâșiei Gaza. Armata israeliană anunță eliminarea a trei teroriști

Atacuri aeriene israeliene au avut loc în zona estică a orașului Rafah, în sudul Fâșiei Gaza, potrivit unui comunicat transmis de armata israeliană și citat de presa internațională. Incidentele s-au produs înainte de răsăritul soarelui și au vizat persoane identificate de forțele israeliene drept membri ai unor grupări armate, potrivit Le Figaro.

Operațiunile s-au desfășurat într-o regiune sensibilă, unde se află punctul de trecere a frontierei dintre Fâșia Gaza și Egipt.

Intervenția militară a fost confirmată de autoritățile israeliene, care susțin că acțiunile s-au desfășurat în conformitate cu acordul de încetare a focului aflat în vigoare.

Potrivit comunicatului militar, „soldații au identificat opt teroriști care ieșeau din infrastructura subterană din estul orașului Rafah, iar Forțele Aeriene Israeliene au vizat și eliminat trei dintre ei”.

Armata precizează că, ulterior, „au fost efectuate lovituri suplimentare în zonele în care ceilalți încercau să scape”.

În același document se mai arată că „forțele israeliene continuă căutările în zonă pentru a-i localiza și elimina pe toți teroriștii”.

Reprezentanții armatei au mai transmis că „trupele israeliene rămân desfășurate în conformitate cu acordul de încetare a focului și vor continua să acționeze pentru a neutraliza orice amenințare imediată”.

Comunicatul nu oferă informații privind tipurile de arme pe care persoanele vizate le-ar fi avut asupra lor și nu menționează dacă au existat victime civile sau distrugeri de infrastructură în urma atacurilor.

Atacurile au avut loc într-o zonă de importanță strategică majoră. Rafah găzduiește singurul punct de trecere dintre Fâșia Gaza și Egipt, care permite accesul către exterior fără a tranzita teritoriul israelian.

Funcționarea acestui punct este esențială pentru aprovizionarea cu ajutoare umanitare, evacuările medicale și circulația civililor.

❌CEASEFIRE VIOLATION: Eight terrorists emerged from underground terrorist infrastructure in eastern Rafah. Following the identification, the IAF struck and eliminated three of the terrorists. Additional strikes toward the area were conducted and the results of the strikes are… — Israel Defense Forces (@IDF) January 30, 2026

Redeschiderea completă a punctului de frontieră este așteptată cu interes de populația din Fâșia Gaza, de Organizația Națiunilor Unite și de organizațiile umanitare internaționale.

Situația de securitate din zonă influențează direct deciziile legate de accesul umanitar și de funcționarea punctului de trecere.

Operațiunile militare din Rafah au loc în timp ce armistițiul dintre Israel și grupările armate palestiniene a intrat în a doua fază.

Conflictul a început pe 7 octombrie 2023, în urma atacului lansat de mișcarea islamistă palestiniană Hamas împotriva Israel. După mai bine de doi ani de confruntări, un acord de încetare a focului a intrat în vigoare pe 10 octombrie, sub presiunea Statele Unite ale Americii.

De la intrarea în vigoare a armistițiului, părțile implicate s-au acuzat reciproc de încălcări repetate și de neîndeplinirea unor angajamente asumate.

La mijlocul lunii ianuarie, autoritățile de la Washington au anunțat trecerea la a doua fază a acordului, etapă care are ca obiectiv declarat o încetare definitivă a războiului.

Evoluțiile din zona Rafah sunt urmărite îndeaproape de comunitatea internațională, în condițiile în care orice escaladare ar putea afecta atât procesul diplomatic, cât și situația umanitară din Fâșia Gaza.