Acuzații de abuz sexual pentru unul dintre liderii flotilei anti-Israel a Gretei Thumberg

„Flotila libertății” a Gretei Thunberg, care a plecat duminică din Barcelona pentru o altă călătorie anti-Israel către Gaza, a fost zguduită de un scandal după ce unul dintre liderii săi activiști a fost acuzat de „abuz sexual” cu cel puțin trei voluntari, potrivit The New York Post.

„Un lider important din cadrul flotilei - membru al comitetului director, cel mai înalt organ de conducere al organizației - a avut relații sexuale cu mai mulți activiști în timp ce se aflau pe barca care se îndrepta spre Gaza. Nu o singură persoană. Nu două. Trei persoane diferite”, a afirmat grupul palestinian Heart of Falastin într-o postare pe rețelele de socializare la începutul acestei săptămâni.

„A face asta pe barcă, în timp ce te îndrepți spre o națiune care trece prin genocid, cu voluntari care se află sub autoritatea ta... este o încălcare clară a eticii și a puterii”.

Un grup brazilian l-a indicat pe presupusul „agresor sexual” ca fiind activistul Thiego Avila, unul dintre liderii grupului de activiști de extremă stânga, anti-Israel și radicali ecologiști care organizează așa-numita „Florilă a libertății”.

„Pe o navă care transporta ajutoare umanitare, un brazilian apare cu penisul în mână și singurul lucru pe care îl face este să se culce cu activiști și să fie arestat”, a scris Clubul Anti Esquerda, un grup care se descrie ca criticând stânga din partea stângii, în cadrul emisiunii X de marți, arătând cu degetul spre Avila - și referindu-se la interceptarea flotilei de către Marina Israeliană și arestarea activiștilor pentru încălcare a blocadei.

Avila, în vârstă de 39 de ani, a navigat spre Gaza în iunie la bordul navei Madleen, cu 12 persoane, unde a fost fotografiat în multe ipostaze prietenoase alături de colega sa activistă Greta Thunberg, înainte ca aceștia să fie în cele din urmă reținuți de forțele israeliene și deportați.

El s-a alăturat convoiului mai mare al Flotilei Global Sumud, format din 500 de activiști, în septembrie, în timpul căruia luptele interne dintre conducerea superioară au determinat-o pe Thunberg să demisioneze din comitetul director și să coboare de pe barca principală. Activista a fost apoi văzută târându-și valiza de-a lungul unui doc tunisian pentru a fi transferată pe o altă navă.

În acea călătorie tumultoasă, radioul navei sale a fost piratat pentru a reda la maxim melodii de la grupul pop suedez ABBA, într-o evidentă încercare de trolling la adresa Gretei Thunberg.

Aceasta nu a răspuns întrebărilor The New York Post despre presupusa abatere sexuală și dacă aceasta a jucat un rol în propria plecare.

Avila, care și-a lăsat soția și fiica de doi ani acasă, în Brazilia, pentru a se îmbarca în ceea ce este acum a patra sa călătorie cu barca din iunie - după ce a mers de două ori în Gaza și o dată în Cuba - a negat acuzațiile.

„Aceste acuzații sunt evident neadevărate”, a declarat el pentru The New York Post pe WhatsApp joi, în timp ce naviga în largul coastei Spaniei.

„Comitetul de etică a vorbit cu toate cele trei persoane menționate și au confirmat că aceasta este doar o campanie de denigrare, că suntem camarazi și că nu s-a întâmplat nimic”, a adăugat el, înainte de a se lansa într-o tiradă bizară despre dosarele Epstein.

Acuzațiile au pus paie pe focul criticilor care spun că flotila nu este altceva decât activism performativ, cu socialiști implicați pentru a se distra.

„Într-un moment în care palestinienii din Gaza sunt înfometați... ne-am aștepta ca mobilizarea să reflecte respectul și seriozitatea pe care le merită acest moment”, a criticat grupul Palestinian Reveals.

„În schimb, vedem concerte, o scenă mare, muzică și o atmosferă festivă”, a adăugat acesta, referindu-se la petrecerea de lansare a flotilei de weekendul trecut la Barcelona.

Un purtător de cuvânt al flotilei a declarat că o anchetă privind acuzațiile de abuz sexual împotriva lui Avila, care au ieșit la iveală pentru prima dată în noiembrie, nu a găsit nicio dovadă de abatere.

„În absența oricărui reclamant, martor sau dovezi, nu exista nicio bază pentru ca ancheta să continue”, a declarat echipa de presă a Global Sumud Flotilla pentru The New York Post.

Însă organizația a sugerat că aceasta nu a fost singura acuzație de abatere de la lege cu care s-a confruntat, dezvăluind chiar că a angajat un „comitet de etică” format din profesioniști juridici calificați după călătoriile din 2025 pentru a ține pe toată lumea sub control.

„Comitetul de etică a efectuat investigații de această natură, fără legătură cu acuzațiile actuale, și au fost luate măsuri disciplinare acolo unde dovezile au justificat acest lucru”, a adăugat aceasta.

Între timp, Avila nu a făcut prea multe pentru a risipi imaginea despre socialiștii iubitori de partid ai flotilei în poveștile sale de pe Instagram din această săptămână.

„Suntem aici cu 38 de bărci. Uitați-vă acolo!”, le-a spus el celor 1,3 milioane de urmăritori ai săi, filmați pe video, râzând. „Ieri am văzut delfini, acum e o balenă chiar aici, uitați-vă! E superb”, a exclamat el, înainte de a împărtăși o fotografie cu apusul soarelui, alături de melodia Redemption Song a lui Bob Marley.