Activiștii din Spania, cu Greta Thumberg în frunte, anunță că vor să spargă blocada de lângă Gaza

O a doua flotilă a activiștilor de extremă stânga pro-Hamas, cu Greta Thumberg în frunte, care se susține că ar transporta ajutor umanitar pentru palestinienii din Gaza, zonă controlată de mișcarea teroristă Hamas, vinovată de măcelul din 7 octombrie 2023 din Israel, va pleca duminică din portul Barcelona, Spania, în încercarea de a ajunge în teritoriu, în contextul blocadei impuse de Israel, relatează Reuters.

Aproximativ 30 de ambarcațiuni urmau să părăsească portul de la Marea Mediterană, în cadrul Flotilei Globale Sumud. Organizatorii au anunțat că alte nave sunt așteptate să se alăture pe traseu, în drum spre Palestina.

O acțiune similară organizată de aceeași organizație a fost oprită în luna octombrie a anului trecut, când aproximativ 40 de nave au fost blocate de armata israeliană în timp ce încercau să ajungă ilegal în Gaza.

În acel context, forțele israeliene au arestat peste 450 de participanți, inclusiv pe activista suedeză Greta Thunberg, pe care ulerior au trimis-o înapoi în țara sa.

Israelul, care controlează toate căile de acces către Fâșia Gaza, a arătat în repetate rânduri că nu blochează livrările pentru populația de peste două milioane de locuitori.

Pe de altă parte, palestinienii și unele organizații internaționale susțin că proviziile care ajung în teritoriu ar fi insuficiente, în pofida armistițiului încheiat în octombrie, care includea garanții privind creșterea ajutorului.

Organizația Mondială a Sănătății a spune că, inclusiv în timpul conflictelor armate, statele au obligația, conform dreptului umanitar internațional, să asigure accesul populației la îngrijiri medicale.

Activista de extremă stânga Greta Thumberg a mai fost expulzată de Israel pentru provocări. În vara anului trecut, ministrul Israel Katz a declarat că a ordonat IDF „să acţioneze pentru ca flotila Madleen să nu ajungă în Gaza. Antisemitei Greta şi prietenilor ei, le spun clar: faceţi cale întoarsă pentru că nu veţi ajunge în Gaza”, a spus Katz, conform unui comunicat transmis de biroul său, citat de The Jerusalem Post.

Dar aceeași activistă s-a confruntat cu arestări și deportări și în Marea Britanie sau Italia, pentru provocări, scandaluri publice sau acte de vandalism.