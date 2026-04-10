Autoritățile din Israel interzic prezența Spaniei la sediul CMCC care supraveghează încetarea focului în Gaza

Ministrul de externe din Israel, Gideon Sa’ar, a anunțat că Spaniei nu i se va permite să participe la Centrul de Coordonare Civilo-Militară din Kiryat Gat, centrul multinațional care supraveghează armistițiul din Gaza, potrivit The Times of Israel.

Gideon Sa’ar a motivat decizia invocând „obsesia anti-israeliană” a guvernului de extremă stânga al Spaniei și politicile sale din timpul campaniei americano-israeliane împotriva Iranului.

„Guvernul Sánchez are o părtinire anti-israeliană atât de flagrantă încât și-a pierdut orice capacitate de a servi ca actor util în implementarea planului de pace al președintelui Trump și în centrul CMCC care operează în cadrul planului”, a declarat Sa’ar.

Spania a fost notificată oficial cu privire la decizie, a mai anunțat Ministerul de Externe, adăugând că și SUA au fost informate în prealabil.

Multe țări europene, inclusiv Spania, au o prezență militară redusă la CMCC din Kiryat Gat.

Această decizie din Israel marchează cea mai recentă escaladare a unei dispute diplomatice dintre cele două țări, ale căror relații au fost puternic tensionate de la începutul războiului din Gaza, declanșat de invazia condusă de teroriștii Hamas în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023, când peste 1.000 de civili au fost uciși și câteva sute luați ostatici și ținuți în condiții îngrozitoare.

Relațiile dintre Ierusalim și Madrid s-au deteriorat constant în următorii doi ani, pe măsură ce guvernul socialist spaniol a fost tot mai agresiv în declarații cu privire la Israel și războiul antiterorist din Gaza.

Madridul a interzis vânzările și achizițiile de echipamente militare spre și din Israel de la începutul războiului. Cu toate acestea, în septembrie anul trecut, prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anunțat măsuri pentru a consacra interdicția în lege. Sa’ar a criticat Spania pentru că conduce „o linie ostilă, anti-israeliană”, după care Madridul și-a rechemat și ambasadorul.

Luna trecută, Spania și-a retras definitiv ambasadorul în Israel. De asemenea, guvernul socialistului Sanchez și-a trimis ambasadorul înapoi în Iran săptămâna aceasta.

În timpul războiului cu Iranul, Spania și-a închis spațiul aerian pentru avioanele americane implicate în atacuri asupra Iranului, un pas dincolo de refuzul anterior de a utiliza baze militare operate în comun.