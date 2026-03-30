Guvernul socialist din Spania închide spațiul aerian pentru SUA. Decizia afectează operațiunile din Iran

Guvernul de la Spania a decis să interzică utilizarea spațiului său aerian de către aeronavele americane implicate în operațiuni militare împotriva Iran, marcând o escaladare a poziției Madridului față de conflictul în curs, potrivit Reuters.

Anunțul a fost făcut luni de ministrul Apărării, Margarita Robles, și vine după o decizie anterioară de a refuza utilizarea bazelor militare operate în comun cu Statele Unite.

Decizia reflectă poziția oficială a autorităților spaniole de a nu se implica în conflict și are implicații logistice pentru operațiunile militare din regiune.

Ministrul Apărării, Margarita Robles, a declarat în fața jurnaliștilor la Madrid: „Nu autorizăm nici utilizarea bazelor militare, nici utilizarea spațiului aerian pentru acțiuni legate de războiul din Iran.”

Această măsură extinde restricțiile deja impuse de guvernul spaniol și indică o delimitare clară față de operațiunile militare conduse de Statele Unite. Potrivit publicației El Pais, care a relatat inițial informația citând surse militare, decizia afectează traseele aeronavelor militare care se deplasează către Orientul Mijlociu.

Conform acelorași surse, închiderea spațiului aerian obligă avioanele militare să evite teritoriul spaniol, deși sunt prevăzute excepții pentru situații de urgență.

Restricțiile impuse de Spania creează dificultăți logistice pentru aeronavele militare americane care tranzitează Europa în direcția zonelor de conflict din Orientul Mijlociu. Fiind stat membru al NATO, Spania reprezintă un punct strategic important pentru rutele aeriene militare.

Ministrul Economiei, Carlos Cuerpo, a explicat într-un interviu acordat postului de radio Cadena SER că măsura face parte dintr-o decizie mai amplă a guvernului. „Această decizie face parte din decizia deja luată de guvernul spaniol de a nu participa sau contribui la un război care a fost inițiat unilateral și împotriva dreptului internațional”, a afirmat acesta.

Declarația sugerează că autoritățile spaniole consideră intervenția militară ca fiind contrară normelor internaționale, fără a detalia în mod suplimentar implicațiile juridice.

Prim-ministrul Pedro Sanchez s-a remarcat în ultimele săptămâni prin poziții critice la adresa atacurilor lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. Acesta a descris acțiunile drept „nechibzuite și ilegale”, consolidând linia diplomatică adoptată de Madrid.

În contextul acestor decizii, relațiile dintre Spania și Statele Unite ar putea fi afectate. Președintele american Donald Trump a avertizat că ar putea reduce schimburile comerciale cu Madridul, ca reacție la refuzul Spaniei de a permite utilizarea bazelor sale militare în cadrul operațiunilor.

Decizia de închidere a spațiului aerian vine pe fondul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu și al poziționărilor diferite ale statelor europene față de intervențiile militare. Spania se aliniază astfel unei abordări prudente, evitând implicarea directă în conflict.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters și preluate de presa internațională, măsura adoptată de Madrid este una dintre cele mai ferme poziții luate de un stat membru NATO în raport cu operațiunile americane din regiune.

