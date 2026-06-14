Președintele american Donald Trump organizează duminică, chiar în ziua în care împlinește 80 de ani, o gală de arte marțiale mixte pe domeniul Casei Albe. Evenimentul, care include șapte confruntări UFC și aproximativ 4.000 de invitați, are loc într-un moment sensibil pentru administrația americană, pe fondul tensiunilor externe și al dezbaterilor politice interne.

Donald Trump își petrece aniversarea într-un mod neobișnuit pentru un lider aflat la Casa Albă. În locul unei ceremonii oficiale sau al unui eveniment protocolar, președintele american găzduiește o competiție UFC desfășurată chiar pe Peluza de Sud a reședinței prezidențiale.

Evenimentul poartă denumirea „UFC Freedom 250” și este organizat în contextul pregătirilor pentru aniversarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, care va fi marcată luna viitoare.

Pentru desfășurarea galei a fost amenajată o structură temporară pe domeniul Casei Albe, în centrul căreia se află celebrul Octogon UFC. Organizatorii estimează participarea a aproximativ 4.000 de persoane.

Trump urmează să asiste la șapte confruntări între sportivi din cinci țări. Principalul meci al serii îi va aduce față în față pe campionul categoriei ușoare, Ilia Topuria, și fostul campion interimar Justin Gaethje.

Evenimentul este organizat la 17 luni de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump și într-o perioadă marcată de provocări atât pe plan intern, cât și extern.

Administrația americană gestionează în prezent efectele conflictului cu Iranul, început în urmă cu patru luni, război care a contribuit la creșterea prețurilor și la amplificarea îngrijorărilor economice în rândul populației.

În același timp, președintele încearcă să combată percepția potrivit căreia influența sa politică s-ar diminua pe măsură ce se apropie finalul mandatului.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, invitațiile au fost distribuite unui grup restrâns de participanți, iar printre invitați se vor afla și numeroși militari.

Decizia de a organiza un eveniment sportiv privat pe proprietatea federală a Casei Albe a atras critici și a generat întrebări privind costurile și legalitatea demersului.

Contestatarii au cerut în instanță suspendarea galei, susținând că administrația și-ar fi depășit atribuțiile și că nu a existat o aprobare din partea Congresului. Solicitarea a fost însă respinsă de un judecător federal.

Donald Trump are de ani de zile o relație apropiată cu Dana White, directorul executiv al UFC, și a participat frecvent la evenimente organizate de această companie.

Sportul a devenit una dintre temele constante ale actualului său mandat, președintele fiind prezent în ultimii ani la numeroase competiții și exprimându-și frecvent opiniile despre subiecte aflate în centrul dezbaterilor sportive din Statele Unite.

Importanța acordată galei UFC este ilustrată și de faptul că programul unor evenimente internaționale a fost adaptat pentru a-i permite președintelui american să participe la competiția organizată la Casa Albă înainte de deplasările externe programate pentru începutul săptămânii.