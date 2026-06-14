Incendiu puternic în Spania. Sute de hectare au fost distruse

Incendiu puternic în Spania. Un incendiu de vegetație izbucnit vineri în regiunea Galicia, din nordul Spaniei, continuă să se extindă după ce a afectat aproximativ 330 de hectare de teren. Autoritățile au activat alerta de nivel 2, au evacuat mai multe persoane și monitorizează evoluția focului, care s-a propagat deja dintr-o localitate în alta Euronews.

Incendiul a fost semnalat vineri, la ora locală 16:01, în parohia Herbón, din municipiul Padrón. De atunci, intervenția pompierilor este îngreunată de condițiile meteorologice și de extinderea rapidă a focului. Potrivit ultimelor estimări, aproximativ 330 de hectare au fost afectate de incendiu, iar suprafața distrusă a continuat să crească pe parcursul ultimelor ore.

Situația s-a complicat după ce focul a depășit granițele administrative ale municipiului Padrón și a ajuns în localitatea vecină Teo, îndreptându-se către zona Vilar do Bispo.

Primarul din Padrón, Anxo Rei Arca, a confirmat că incendiul a trecut în a doua municipalitate, ceea ce a determinat extinderea măsurilor de intervenție și de protecție pentru populație.

Autoritățile au dispus evacuarea completă a localității Cruxeiras de Abaixo, după ce zece locuințe au fost considerate expuse pericolului.

Măsura a fost luată în cursul după-amiezii, iar până în jurul orei 20:00 oamenii nu primiseră încă permisiunea de a reveni la casele lor. Deși până acum nu au fost raportate victime și nici pagube produse locuințelor, apropierea incendiului de zone locuite a determinat autoritățile regionale să ridice nivelul de alertă.

Ministerul regional al Afacerilor Rurale a activat situația de urgență preventivă de nivel 2, măsură aplicată pentru protejarea populației aflate în zonele amenințate de incendiu.

În prima parte a zilei de sâmbătă existau semne că incendiul ar putea fi stabilizat, însă evoluția vremii a schimbat situația. Temperaturile au depășit pragul de 30 de grade Celsius, iar rafalele de vânt au contribuit la reaprinderea și extinderea focarelor.

Explicând dificultățile întâmpinate de echipele de intervenție, primarul Anxo Rei Arca a declarat:

„Vântul bate destul de mult, lucru pe care nu l-am avut iarna”.

Incendiul se produce într-un context în care autoritățile spaniole urmăresc cu atenție riscul tot mai mare de incendii forestiere din Galicia. Guvernul regional a stabilit deja perioada oficială cu risc ridicat pentru incendii între 1 iulie și 30 septembrie 2026, însă autoritățile nu exclud posibilitatea extinderii acesteia și în luna octombrie, dacă condițiile meteorologice o vor impune.