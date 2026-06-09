Degajare de fum într-o stație de metrou din Capitală

Pompierii ISU București-Ilfov au intervenit marți după-amiază la stația de metrou Piața Iancului, unde a fost semnalată o degajare de fum la nivelul peronului. Persoanele aflate în stație au fost evacuate preventiv, iar autoritățile au început verificările pentru identificarea sursei incidentului.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a anunțat că echipajele au fost solicitate după ce în stația de metrou Piața Iancului a fost observată o degajare de fum.

La sosirea forțelor de intervenție, a fost dispusă evacuarea persoanelor aflate pe peron și în incinta stației, pentru prevenirea oricărui risc.

„În urmă cu scurt timp am fost anunţaţi că la staţia de metrou Piaţa Iancului se observă degajare de fum la nivelul peronului. Echipajele ISUBIF au ajuns la caz şi au procedat la evacuarea persoanelor aflate în staţie, iar în acest moment se aşteaptă oprirea circulaţiei garniturilor de metrou si deconectarea de la electricitate, pentru a permite salvatorilor să pătrundă în tunel”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, intervenția a necesitat oprirea circulației trenurilor în zonă și întreruperea alimentării cu energie electrică, pentru ca echipele de salvatori să poată efectua verificări în condiții de siguranță.

Pompierii urmează să stabilească sursa fumului și dacă există pericole suplimentare pentru călători sau pentru infrastructura de transport.

ISU București-Ilfov a anunțat că, până în acest moment, nu au fost înregistrate persoane rănite în urma incidentului.

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, care asigură măsurile de intervenție și sprijin medical, dacă va fi necesar.

Pe 5 iunie, un tren de metrou de pe Magistrala 2 a rămas blocat aproximativ 30 de minute în tunel, vineri după-amiază, între stațiile Aurel Vlaicu și Aviatorilor, după ce un călător a aruncat pe calea de rulare o bucată de schelă aflată pe peron. Circulația a fost reorganizată temporar, iar reprezentanții Metrorex și Poliția au intervenit pentru gestionarea situației. O bucată de schelă a ajuns pe șine, ceea ce a dus la oprirea unui tren care transporta călători.