Şoferii care tranzitează nordul Capitalei şi DN1 vor trebui să se înarmeze cu răbdare pentru încă cel puţin doi ani, pe măsură ce lucrările la magistrala de metrou către Aeroportul Otopeni întâmpină noi obstacole tehnice.

Conform ultimului raport de progres, citat de News.ro, data estimată pentru finalizarea întregului proiect este 9 noiembrie 2028. În mai multe puncte de pe traseu, lucrările sunt întârziate, situaţie care îngreunează traficul rutier.

Proiectul de infrastructură care promite să lege Capitala de Aeroportul Internaţional „Henri Coandă”, noua magistrală de metrou, se confruntă cu o realitate tehnică complicată şi cu situaţii neprevăzute în proiectul iniţial care împing termenul final de execuţie până spre sfârşitul deceniului. Conform celui mai recent raport de progres analizat, data estimată pentru finalizarea întregului proiect este 9 noiembrie 2028, moment în care va fi ridicată şi ultima deviere rutieră majoră în zona staţiei Bruxelles.

Arterele cele mai afectate rămân Bulevardul Griviţa, Bulevardul Mărăşti şi DN1.

În contextul presiunii constante asupra traficului din zona de nord, constructorul a prioritizat o serie de lucrări pentru a evita blocajele totale odată cu revenirea elevilor în bănci. Astfel, pentru zona 1 Mai (Bulevardul Griviţa), s-a încheiat un acord cu Primăria Capitalei pentru deschiderea devierii rutiere de pe Strada Dornei ((în dreptul lucrărilor care vizează Puţul de ventilaţie nr. 1)) până la data de 7 septembrie 2026. Această măsură este considerată esenţială pentru decongestionarea uneia dintre cele mai aglomerate intersecţii din sectorul 1.

În schimb, pe DN1, lucrările la accesele din zonele Fântâna Mioriţa şi staţia Ion I.C. Brătianu continuă să restricţioneze circulaţia, cu termene de finalizare ce se întind până în primăvara anului 2027.

Raportul evidenţiază trei cauze principale pentru decalarea termenelor de realizare a lucrărilor.

Prima cauză ţine de necartografierea utilităţilor. Această problemă majoră a apărut la staţiile Washington (situată pe DN1/Bucureşti-Ploieşti, în zona intersecţiei cu străzile Jandarmeriei şi Bulevardul Liviu Librescu, în apropierea Institutului de Meteorologie), Paris (pe DN1, în nordul străzii Aleea Padina, aproape de Liceul Francez "Anna de Noailles"), Bruxelles (pe DN1, la nord de linia de centură, în dreptul pasajului rutier de subtraversare a căii ferate de centură, spre Otopeni) şi Otopeni (în oraşul Otopeni, de-a lungul Căii Bucureştilor, la intersecţia cu strada 23 August), unde echipele au descoperit reţele subterane care nu apăreau în planurile iniţiale, forţând încetinirea ritmului de lucru.

O altă problemă a fost întârzierea prezenţei utilajelor de forat. La staţia Tokyo, data de finalizare a fost mutată pentru 22 octombrie 2027 din cauza unei întârzieri actuale la utilajul TBM de pe Linia 1. De asemenea, staţia 1 Mai este în continuare în aşteptarea sosirii utilajelor de forat.

O altă cauză care a dus la întârzieri faţă de datele iniţiale de finalizare a lucrărilor ţine de realizarea unor reproiectări de ultim moment. La staţia Aeroport Otopeni, este necesară reproiectarea acceselor A şi B, fapt ce ar putea întârzia semnificativ revenirea la configuraţia rutieră normală în zona aeroportului.

Deşi proiectul total se va încheia abia în 2028, unele staţii au termene intermediare: staţia Gara Băneasa este estimată pentru iunie 2027, urmată de 1 Mai şi Aeroport Băneasa în iulie 2027. Cele mai complexe lucrări rămân la staţiile Washington (ianuarie 2028) şi Paris (aprilie 2028), ultima deviere urmând să fie ridicată la staţia Bruxelles la finalul proiectului.

Calendarul de execuţie pentru anul 2027 este extrem de dens, fiind prevăzute finalizări pentru structuri cheie:

Staţia Ion I.C. Brătianu (DN1): 27 martie 2027.

Staţia Piaţa Montreal (Bulevardul Mărăşti): 28 mai 2027, unde în prezent se lucrează intens la construirea acceselor.

Staţia Gara Băneasa: 16 iunie 2027.

Staţia Aeroport Otopeni: 22 iunie 2027.

Staţia 1 Mai: 12 iulie 2027, obiectiv aflat în prezent într-o fază critică, fiind în aşteptarea sosirii utilajelor de forat tuneluri (TBM).

Lucrările la Magistrala 6 au început efectiv pe 15 decembrie 2023, odată cu startul construcţiei pe prima secţiune, 1 Mai-Tokyo, iar proiectul are o valoare totală actualizată de peste 10,45 miliarde lei cu TVA. Finanţarea este mixtă. Pentru prima secţiune au fost folosite fonduri PNRR, iar pentru întregul proiect sursele includ Programul Transport 2021-2027, împrumutul JICA şi bugetul de stat.

Magistrala 6 va avea o lungime de 14,2 km şi 12 staţii, fiind împărţită în două secţiuni: 1 Mai-Tokyo, cu 6,6 km şi 6 staţii, şi Tokyo-Aeroport Otopeni, cu 7,6 km şi 6 staţii.