În zilele de Sfânta Maria, Mamaia și Constanța devin punctele centrale ale distracției de pe litoral. Turiștii au la dispoziție, între 13 și 16 august, un program variat de concerte, petreceri pe plajă, spectacole stradale, filme și evenimente dedicate Zilei Marinei. Seria manifestărilor nu se încheie după 15 august. Pe litoral sunt programate în continuare festivaluri, concerte și spectacole, până la finalul lunii august.

Pe 13 august, turiștii pot participa la un spectacol de stand-up comedy susținut de Ionuț Țigănescu și Adi Bobo, la MANO Beach din Mamaia.

În aceeași zi, ZooM Beach organizează o seară de film pe plajă, împreună cu Cinema Jean Constantin.

Programul serii include și mai multe concerte și petreceri la cluburile de pe litoral. Printre acestea se numără concertul The Motans de la Neversea Beach, precum și evenimentele organizate la NUBA Beach Club și Crazy Beach Club.

Data de 15 august aduce unul dintre cele mai bogate programe de evenimente din acest sezon în Mamaia și Constanța.

Constanța marchează Ziua Marinei Române prin evenimente organizate în mai multe zone ale orașului. De la ora 19:00, în Piața Ovidiu sunt programate Statui Vivante.

De la ora 21:00, Esplanada Cazinoului găzduiește un concert susținut de RED Swing. Seara continuă de la ora 22:00 cu un spectacol de lasere și proiecții luminoase la Cazino.

Accesul la evenimentele organizate în zona Cazinoului este liber.

În aceeași zi, Neversea Beach găzduiește un concert susținut de Irina Rimes, iar la NUBA Beach Club este programat un eveniment cu Dirty Nano.

Mamaia își sărbătorește pe 15 august istoria de 120 de ani. Evenimentul marchează aniversarea inaugurării „Băilor Mamaia”, moment care a contribuit la dezvoltarea stațiunii ca una dintre principalele destinații turistice de pe litoralul românesc.

Manifestarea începe la ora 15:00 și are loc la Hotel Iaki. Evenimentul este organizat de Asociația Culturală Dobrogea 150, în parteneriat cu OMD Mamaia-Constanța.

Mamaia găzduiește pe 15 august prima ediție de noapte The Color Run din 2026. Cursa începe la ora 20:00 și are un traseu de aproximativ cinci kilometri. Participanții pornesc din parcarea Hotelului Rex și continuă pe faleza stațiunii.

Traseul include cinci porți de pudră fluorescentă și una de spumă. Pudra este activată de lumini UV, iar participanții ajung să parcurgă un traseu transformat într-un spectacol de culoare și lumină.

Evenimentul nu are caracter competitiv și este destinat persoanelor de toate vârstele și nivelurile de pregătire fizică.

Evenimentele continuă pe 16 august cu spectacole și concerte în Mamaia și Constanța. La ZooM Beach, de la ora 21:00, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” susține spectacolul „Ave Maria”, dedicat sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.

Spectacolul combină muzica sacră cu elemente de light design, proiecții luminoase și momente instrumentale.

În Constanța, de la ora 18:00, pe Faleza Cazino sunt programate Statui Vivante. De la ora 21:00, Esplanada Cazinoului găzduiește un concert susținut de Tania Turtureanu. Accesul la evenimentele din zona Cazinoului este liber.

Mamaia și Constanța păstrează festivalurile și după Sfânta Maria

Programul evenimentelor de pe litoral continuă și după weekendul de Sfânta Maria.

În perioada 21-22 august are loc Festivalul NOSTALGIA, în stațiunea Mamaia. Tot între 21 și 23 august este programat Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026, în Piațeta Perla.

Între 26 și 28 august, aceeași locație găzduiește Festivalul Național al Dansului și Cântecului Popular Românesc Mamaia 2026. Pe 28 august, programul include un DJ Set susținut de JO și invitații săi.

Stagiunea estivală SEAS continuă pe litoral pe tot parcursul lunii august, cu spectacole de teatru, concerte și evenimente stradale.

Printre reprezentațiile programate se numără „Madrigal: ULTRAsunete”, care are loc pe 12 și 13 august.

Astfel, perioada din jurul sărbătorii de Sfânta Maria aduce un program diversificat pentru turiștii aflați pe litoral, de la concerte și petreceri până la spectacole culturale și evenimente dedicate istoriei și tradițiilor orașului Constanța.