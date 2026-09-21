Calendar Ortodox 21 septembrie. Sfântul Proroc Iona și Sfântul Apostol Codrat. Și-au dedicat viața slujirii lui Dumnezeu

Calendar Ortodox 21 septembrie. Sfântul Proroc Iona a fost înviat de Ilie și și-a dedicat dedicat lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Codrat a fost omorât de păgâni pentru că nu a vrut să abdice de la credința sa. Cartea sa l-a determinat pe împăratul Adrian să renunțe la persecutarea creștinilor.

Sfântul Proroc Iona a fost fiul lui Amatie. Mama sa a rămas văduvă atunci când era tânără și a fost femeia care l-a hrănit pe prorocul Ilie în vreme de foamete. Textele bisericești spun că și ea a fost hrănită de dânsul, că vadra de făină n-a scăzut şi urciorul cu untdelemn nu s-a împuţinat în casa ei prin venirea proorocului.

Iona, care era atunci copil mic, s-a îmbolnăvit şi a murit. Disperată mama sa i-a strigat prorocului Ilie: „Ce ai avut cu mine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine ca să-mi pomeneşti păcatele şi să-mi omori fiul?". Ilie a aluat atunci copilul în brațe și a spus: "Doamne, Dumnezeul meu, să se întoarcă sufletul acestui copil în el. Iar pruncul a înviat și și-a petrecut apoi toate viața în slujba lui Dumnezeu.

Tot astăzi este pomenit și Sfântul Apostol Codrat, care a facut parte din cei Saptezeci de Apostoli ai Mântuitorului. A viețuit în secolul al II lea și a vestit Evanghelia în Atena și Magnesia. Păgânii l-au urât pe Sfântul Codrat. L-au bătut cu pietre, l-au aruncat în temniță și l-au înfometat până ce și-a dat sufletul în mâinile Domnului.

Sfântul Codrat a scris o Apologie a creștinismului pe care i-a dat-o impăratului Adrian. Această carte l-a atins atât de mult pe acesta, incât a dat ordin încetării oricăror persecuții împotriva creștinilor.

Char dacă astăzi nu este oficial Ziua Morții, tradiția spune că în 21 septembrie este bine să ne rugăm pentru toți cei care au plecat dintre noi și să-i cerem lui Dumnezeu să le ierte păcatele și să-i odihneacă în pace. Tot astăzi se dă și de pomană.

Sfântul Cuvios Iona Savaitul; Sfântul Mucenic Eusebie; Sfinții Mucenici și frați Eusebie, Nestavu și Zinon; Sfinții Meletie și Isachie, episcopii Ciprului; Sfântul Mucenic Prisc și a sfinții șase mucenici, paznicii împăratului Maximian.