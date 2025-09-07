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Calendarul ortodox, 7 septembrie. Sfântul Mucenic Sozont, cel care a tăiat brațul „zeului”

  • Andrada Străteanu
  • 7 septembrie 2025, 06:16
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Calendarul ortodox, 7 septembrie. Sfântul Mucenic Sozont, cel care a tăiat brațul „zeului”Sfântul Mucenic Sozont. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Credincioșii ortodocși îi prăznuiesc sâmbătă, 7 septembrie, pe Sfântul Mucenic Sozont şi Cuvioşii Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi.

Sărbătoare cu cruce neagră. Cine a fost Sfântul Mucenic Sozont

Sfântul Mucenic Sozont a fost un păstor de oi şi a devenit demn pentru a fi mucenicul lui Iisus Hristos. În perioada în care a trăit, la Pompeiopolis, în Cilicia, a existat un „zeu” din aur şi argint, la care se închina poporul.

Sfântul Mucenic Sozont a intrat în cetatea în care se afla acest „zeu”, i-a distrus brațul şi l-a împărțit săracilor, după ce l-a tăiat în bucăți

Pentru a-i scăpa pe nevinovaţi de la arestarea pe nedrept, Sfântul Mucenic Sozont s-a predat autorităților și a recunoscut că este creştin şi că el a tăiat brațul „zeului”. După ce a fost supus la multe chinuri, Sfântul Mucenic Sozont a fost aruncat în foc, ars de viu.

În acest fel, Sfântul Mucenic Sozont a trecut la cele veșnice.

Rugăciune către Sfântul Sozont. Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii...

rugăciune

Sursa foto: Dreamstime

Sfinte Mucenice Sozont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Roagă-te acum, preamărite, Făcătorului de bine, Domnului, să ne mântuiască de toate supărările şi primejdiile şi nevoile cei ce cinstesc astăzi cinstită pomenirea ta, Mucenice Sozont.

Sfinte Mucenice Sozont! Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stea cu totul luminată te-a arătat Hristos la înălţimea Bisericii, cu adevărat, mucenice, ca să luminezi toată lumea cu strălucirile nevoinţelor tale, prealăudate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu săgeţile răbdării săgetând pe vrăjmaşii Domnului şi cu sabia bărbăţiei tăind oştile lor, ai luat cunună de biruinţă, Sfinte Mucenice Sozont.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fără de sămânţă ai zămislit pe Fiul lui Dumnezeu, din Dumnezeiescul Duh, cu voia Tatălui şi ai născut cu Trup pe Cel din Tatăl, fără de maică şi pentru noi din tine fără de tată. Amin!

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