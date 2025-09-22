Calendar Ortodox, 22 septembrie. Sfântul Teodosie de la Brazi și-a apărat mănăstirea cu prețul vieții. A fost canonizat de Biserica Ortodoxă

Calendar Ortodox 22 septembrie. Sfântul Teodosie de la Brazi și-a dedicat viața credinței. A fost ucis de tătari pentru că nu a vrut să le dea bunurile mănăstirii de la Brazi. Moaștele sale au fost descoperite două secole mai târziu.

Calendar Ortodox. Sfântul Teodosie de la Brazi s-a născut în zona Vrancea, în prima jumătate a secolului al XVII-lea şi a îmbrățișat viața monahală încă din tinerețe.

Datorită culturii sale a fost numit secretar la cancelaria mănăstirii Bogdana. S-a ocupat de reconstruirea acestui așezământ, iar în anul 1670 a fost hirotonit episcop de Rădăuți, iar în 1671, episcop de Roman.

După plecarea Sfântului Dosoftei în Polonia, Teodosie este unmit mitropolit al Modovei. Pastorirea sa în calitate de mitropolit nu a durat însă decât un an, din cauza faptului că i-a cerut domnitorului să pună capăt asupririi otomane. A plecat apoi la Focșani, unde s-a ocupat de reconstruirea Mănăstirii Brazi.

În anul 1688, pe când se afla la Focșani, ierarhul a fost răpit de prietenii domnitorului Dumitrașcu Cantacuzino și dus în Țara Românească. Aici a fost chinuit timp de zece săptămâni.

S-a întors apoi la mănăstirea de la Brazi, dar în 1694, aceasta a fost atacată de tătari. Aceștia i-au cerut lui Teodosie să le predea toate obiectele de preț. Pentru că acesta a refuzat, tătarii i-au tăiat capul.

Moaștele Sfântului Teodosie de la Brazi au fost descoperite după aproape două secole, din întâmplare. Un călugăr pe nume Dimitrie a găsit în pădurea din apropierea mănăstirii un va splin cu bani de aur, pe care Teodosie îl ascunsese de tâlhari. În el era și un bilet pe care era scris că acela care face descoperirea să folosească banii pentru a construi o mănăstire și trei schituri.

Arhimandritul Dimitrie mărturisește într-o însemnare din 20 februarie 1842, că, după ce a terminat de construit și cel de-al treilea schit, în timp ce își săpa în curte propriul mormânt, a găsit sricriul cu moaștele Sfântului Teodosie.

Acestea au fost așezate într-un mormânt nou, zidit în partea de nord a paraclisului subteran de la Mănăstirea Brazi. Sfântul Teodosie a fost canonizat de Biserica Ortodoxă în 2003.

Sfântul Sfințitului Mucenic Foca, făcătorul de minuni; Sfântul Foca, grădinarul; Sfântul Mucenic Isaac; Sfântul Martin; Sfântul Cuvios Cosma Zografitul Sfântul Macarie de la Jabin.