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Google Maps schimbă numele Lacului Ontario în SUA. „Lacul America” apare pentru utilizatorii americani

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Google Maps schimbă numele Lacului Ontario în SUA. „Lacul America” apare pentru utilizatorii americaniLacul Ontario - America / sursa foto Google Maps
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Din cuprinsul articolului

Google Maps a început să afişeze denumirea „Lacul America” pentru utilizatorii din Statele Unite, după ordinul executiv prin care preşedintele Donald Trump a decis redenumirea Lacului Ontario, relatează Reuters.

Schimbarea este vizibilă doar pentru utilizatorii americani. În Canada, lacul îşi păstrează denumirea „Lacul Ontario”, iar utilizatorii din alte ţări văd ambele variante, potrivit explicaţiilor oferite de Google.

Google Maps adaptează denumirea în funcţie de ţara utilizatorului

Donald Trump a anunţat joi că intenţionează să schimbe numele celui mai mic dintre cele cinci Mari Lacuri. Decizia vine pe fondul unei dispute comerciale tot mai tensionate între Statele Unite şi Canada, în care cele două ţări au impus tarife reciproce pentru mărfuri în valoare de miliarde de dolari.

Ordinul prezidenţial vizează Sistemul de Informaţii privind Denumirile Geografice din SUA, cunoscut sub denumirea GNIS. Acesta stabileşte standardele utilizate pentru hărţile oficiale americane.

Decizia nu modifică însă convenţiile de denumire din Canada şi nici modul în care lacul este numit în alte state.

„Deoarece actualizăm Google Maps pentru a reflecta schimbările de denumire din sursele oficiale ale guvernului – adică GNIS în cazul SUA –, utilizatorii din SUA vor vedea «Lacul America», cei din Canada vor continua să vadă «Lacul Ontario», iar cei din afara SUA şi Canadei vor vedea ambele denumiri”, a transmis Google într-o postare publicată sâmbătă pe blogul companiei.

O schimbare similară a avut loc în cazul Golfului Mexic

Nu este prima dată când Google Maps modifică denumirea unei zone geografice ca urmare a unui ordin emis de administraţia Trump.

Compania a făcut o schimbare similară în cazul Golfului Mexic, care a devenit „Golful Americii” pentru utilizatorii din SUA, după un ordin executiv semnat de Donald Trump în prima zi a mandatului său.

Google a explicat atunci că îşi actualizează hărţile în funcţie de modificările introduse în bazele oficiale de date ale autorităţilor americane.

Reacţii dure din Canada şi din statele americane de la graniţă

Decizia privind Lacul Ontario a fost respinsă rapid de oficialii canadieni.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a criticat schimbarea anunţată joi. Reacţii au venit şi din statele americane aflate în apropierea frontierei cu Canada.

Mark Carney

Mark Carney / sursa foto: captură YouTube

Guvernatoarea democrată a statului New York, Kathy Hochul, a declarat că „New York nu-l va numi aşa”.

La rândul său, Phil Scott, guvernatorul republican al statului Vermont, a calificat decizia lui Trump drept „meschină şi dezamăgitoare”, într-un mesaj publicat pe reţelele sociale.

Doug Ford a instalat un panou pe malul lacului

Sâmbătă, premierul provinciei Ontario, Doug Ford, a reacţionat simbolic la schimbarea denumirii.

Acesta a dezvelit un panou amplasat pe malul lacului, pe care apare mesajul „Lacul Ontario: Acum şi întotdeauna”, scris atât în engleză, cât şi în franceză.

„Preşedintele Trump îl poate numi cum doreşte, dar vă pot spune că restul lumii îl va numi întotdeauna Lacul Ontario”, a declarat Doug Ford.

O denumire diferită, în funcţie de locul din care este accesată harta

Modificarea introdusă de Google Maps nu schimbă statutul internaţional sau denumirea oficială folosită de Canada pentru Lacul Ontario.

În practică, aceeaşi întindere de apă poate apărea acum sub denumiri diferite, în funcţie de ţara din care utilizatorul accesează serviciul Google Maps: „Lacul America” în SUA, „Lacul Ontario” în Canada şi ambele denumiri în alte regiuni ale lumii.

Disputa privind numele lacului se adaugă astfel tensiunilor politice şi comerciale deja existente între Washington şi Ottawa.

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