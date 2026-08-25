Guvernul din Canada a anunțat marți o serie de contramăsuri ferme împotriva Statelor Unite, stabilind taxe vamale care pot ajunge până la 50% pentru o listă extinsă de mărfuri americane. Decizia vine ca o reacție directă la cele mai recente măsuri protecționiste adoptate de administrația condusă de președintele Donald Trump, conform apnews.

Direct de la 8 septembrie, noile tarife vamale vor intra în vigoare cu praguri procentuale de 15%, 25% și 50%, conform datelor transmise de Associated Press. Printre sectoarele cele mai afectate se numără cel al oțelului, aluminiului, pieselor de mobilier și îmbrăcămintei, domenii pentru care taxele actuale se vor dubla, crescând de la 25% la 50%.

Alte categorii de produse, precum lactatele, electrocasnicele, peștele și derivatele din metale, urmează să fie taxate cu un nivel de 25%. De asemenea, măsurile speciale aplicate sectorului auto american își vor menține valabilitatea în continuare.

Hotărârea adoptată de autoritățile canadiene constituie un răspuns ferm în fața avertismentelor lansate de președintele Donald Trump. Liderul american declarase anterior, în cursul zilei de luni, că intenționează să majoreze la 50% tarifele aplicate importurilor canadiene din sectorul auto, vizând automobilele, camioanele, piesele de schimb și oțelul.

Conflictul economic dintre cele două națiuni s-a adâncit pe fondul eșecului negocierilor bilaterale. În primă fază, Washingtonul a impus taxe de 50% pentru o serie largă de produse provenite din Canada, printre care echipamente electrice, materiale plastice și mobilă. Ca reacție, premierul canadian Mark Carney a confirmat că Ottawa va replica prin taxe asupra bunurilor americane cu o valoare totală de 20 de miliarde de dolari, măsură valabilă începând cu data de 8 septembrie.

Pentru a reduce impactul economic negativ și a proteja companiile și angajații locali de efectele acestei dispute, executivul canadian a alocat un fond de asistență de 5,4 miliarde de dolari americani. Conform reprezentanților oficiali, sprijinul total acordat de la începutul anului 2025 pentru atenenuarea tensiunilor comerciale cu SUA depășește suma de 21 de miliarde de dolari.

Reprezentanții Guvernului de la Ottawa au transmis mesaje clare cu privire la poziția țării în acest conflict. Ministrul canadian de Finanțe, François-Philippe Champagne, a declarat că Ottawa nu a ales acest conflict, dar că trebuie să reacționeze atunci când integrarea economică dintre cele două țări este folosită ca instrument de presiune.

La rândul său, ministra Industriei, Mélanie Joly, i-a îndemnat pe canadieni să cumpere produse fabricate în Canada, afirmând că acest lucru poate contribui la protejarea locurilor de muncă și la lansarea unei „mișcări de rezistență”.