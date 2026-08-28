O nouă dispută între SUA și Canada pornește de la Lacul Ontario. Trump a semnat ordinul pentru „Lacul America”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat joi, 27 august, un ordin executiv prin care Lacul Ontario este redenumit „Lake America” („Lacul America”) pentru utilizarea oficială a instituțiilor federale americane.

Decizia vine pe fondul tensiunilor comerciale tot mai mari dintre Washington și Ottawa și a fost respinsă imediat de premierul canadian Mark Carney și de guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul.

Ordinul nu obligă însă Canada, organismele internaționale sau alte organizații să renunțe la denumirea „Lacul Ontario”. Lacul este împărțit între Canada și statul american New York, iar aproximativ 52% din suprafața sa se află pe teritoriul canadian, potrivit Reuters.

Donald Trump a anunțat schimbarea în timpul unei apariții în Biroul Oval, susținând că noua denumire intră în vigoare imediat pentru administrația federală americană.

„Vom schimba numele Lacului Ontario, cu efect imediat, în Lake America”, a declarat Trump, potrivit Reuters. Președintele american a spus că se gândea de mai mult timp la această modificare.

Ordinul îi solicită Departamentului de Interne al SUA să actualizeze denumirea în sistemele geografice federale. Măsura se aplică însă doar utilizării oficiale din Statele Unite și nu poate obliga autoritățile canadiene să adopte noul nume.

Reacția Canadei a venit rapid. Premierul Mark Carney a subliniat că denumirea Lacului Ontario este mai veche decât statele moderne Canada și Statele Unite.

„Știm că America se schimbă. Relațiile sale comerciale, politica externă, monumentele naționale, denumirile geografice”, a transmis Carney pe rețelele sociale.

Premierul canadian a adăugat că numele lacului va rămâne neschimbat pentru canadieni: „Lacul Ontario – atunci, acum și întotdeauna”.

Numele Ontario are origini indigene și este asociat cu limba Wendat, fiind folosit de peste 400 de ani. Liderul Wendat Pierre Picard a criticat, de asemenea, decizia administrației Trump.

Guvernatoarea democrată a statului New York, Kathy Hochul, a reacționat direct după anunțul de la Casa Albă.

„New York nu îl va numi așa”, a transmis aceasta.

Lacul Ontario se află la granița dintre provincia canadiană Ontario și statul New York, ceea ce face ca disputa să aibă și o dimensiune administrativă internă în Statele Unite.

Redenumirea Lacului Ontario are loc după prăbușirea negocierilor comerciale dintre SUA și Canada. Cele două părți s-au acuzat reciproc pentru eșecul discuțiilor, iar disputa a dus deja la tarife asupra unor schimburi comerciale de zeci de miliarde de dolari.

Mark Carney a declarat anterior că negocierile au întâmpinat dificultăți în mai multe puncte, inclusiv în ceea ce privește regulile canadiene pentru protejarea limbii franceze, tarifele pentru anumite categorii de vehicule și capacitatea Canadei de a încheia noi acorduri comerciale. Oficialii americani au contestat această versiune.

Decizia privind Lacul Ontario este, astfel, un nou element într-o relație bilaterală deja tensionată.

Nu este prima dată când Trump schimbă denumirea unei importante zone geografice pentru utilizarea federală americană. În ianuarie 2025, administrația sa a redenumit oficial, pentru instituțiile federale, Golful Mexic în „Gulf of America”.

Joi, Trump a sugerat că ar putea lua în calcul și schimbarea denumirii unor oceane.

„Avem un golf și avem un lac. Acum tot ce ne mai trebuie este un ocean”, le-a spus el reporterilor, menționând Atlanticul și Pacificul.