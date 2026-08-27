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Trump spune că Putin nu va ataca NATO. Ce se știe despre misiunea secretă a CIA la Moscova

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Trump spune că Putin nu va ataca NATO. Ce se știe despre misiunea secretă a CIA la MoscovaPutin. Sursa foto: Colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, susține că Rusia nu va ataca niciun stat membru al NATO, după o discuție pe care liderul american o descrie drept una bună cu Vladimir Putin. Declarațiile au fost făcute la Casa Albă, în contextul unei vizite neanunțate a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova.

Trump spune că Putin nu va ataca NATO

Donald Trump a afirmat că Vladimir Putin i-ar fi transmis, în cadrul unei discuții directe, că Rusia nu va lansa un atac asupra unui stat membru al Alianței Nord-Atlantice.

Întrebat de un jurnalist de ce are încredere în angajamentul liderului rus, Trump a răspuns: „Am avut o discuție bună cu el și nu va ataca teritoriul NATO”.

Un alt reporter l-a întrebat dacă John Ratcliffe a transmis Moscovei un avertisment privind posibilitatea ca Rusia să atace un stat NATO.

„Nu vreau să comentez acest lucru, dar nu vor ataca teritoriul NATO”, a spus președintele american.

NATO

Sursă foto: Freepik

John Ratcliffe a mers la Moscova pentru discuții cu oficialii ruși

Vizita directorului CIA în capitala Rusiei nu a fost anunțată înainte ca acesta să ajungă la Moscova. Ratcliffe s-a întâlnit cu oficiali ai serviciilor ruse de informații, iar deplasarea a fost confirmată ulterior de Kremlin.

Potrivit autorităților ruse, directorul CIA nu s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Discuțiile au avut loc prin intermediul canalelor dintre serviciile de informații, iar liderul de la Kremlin a fost informat ulterior despre rezultatele întâlnirilor.

Șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei, Serghei Narîșkin, a confirmat că s-a întâlnit cu Ratcliffe la Moscova. El nu a oferit însă informații despre subiectele abordate.

Presa americană vorbește despre un avertisment transmis Moscovei

Vizita lui Ratcliffe a atras atenția și prin informațiile apărute în presa americană despre mesajul pe care acesta l-ar fi transmis oficialilor ruși.

The Wall Street Journal a relatat, citând surse familiarizate cu situația, că directorul CIA ar fi avertizat Moscova să nu atace un stat membru NATO. Informațiile au apărut pe fondul unor evaluări americane potrivit cărora Rusia ar putea lua în calcul acțiuni limitate împotriva flancului estic al Alianței, inclusiv în statele baltice.

Reuters a relatat că oficialii americani și ruși nu au confirmat public existența unui astfel de avertisment. Informația a fost însă relatată de două publicații americane.

Trump nu confirmă mesajul transmis de șeful CIA

Președintele american a evitat să confirme dacă Ratcliffe a mers la Moscova pentru a transmite un avertisment direct privind o eventuală agresiune împotriva NATO.

În același timp, Trump a reiterat că nu se așteaptă ca Rusia să atace teritoriul Alianței Nord-Atlantice, invocând discuția avută cu Vladimir Putin.

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