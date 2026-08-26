Statele Unite ale Americii au început negocierile cu partenerii europeni din NATO cu privire la reconfigurarea alianței militare din care fac parte 32 de state, potrivit unui comunicat al Departamentului de Război de la Washington.

Persoana însărcinată pentru negocierile cu partenerii europeni ai SUA din Alianța Nord-Atlantică este Elbridge Colby, cunoscut pentru opțiunea sa pentru o deplasare a interesului militar american din Europa în zona Indo-Pacific.

„Subsecretarul de război pentru politici, Elbridge Colby, se află în Europa săptămâna aceasta pentru a discuta cu înalți oficiali militari și guvernamentali și pentru a promova agenda NATO 3.0 a Statelor Unite”, se arată în comunicatul Pentagonului.

„Prima sa oprire este la Stuttgart, Germania, unde se va întâlni cu înalți lideri ai Comandamentului European al SUA și ai Comandamentului Africa al SUA”, se mai afirmă în socumentul emis de Departamentul de Război al SUA.

„Apoi va călători la Mons, Belgia, pentru a vizita sediul Cartierului General Suprem al Puterilor Aliate din Europa (SHAPE).

Subsecretarul de stat Colby va călători apoi la sediul NATO din Bruxelles pentru a informa Consiliul Nord-Atlantic al NATO și pentru a discuta cu lideri de rang înalt din întreaga alianță NATO”, se mai spune în comunicat.

„NATO 3.0” este o expresie folosită în analize geopolitice pentru a descrie o nouă etapă de transformare a Alianței Nord-Atlantice, adaptată la războiul din Ucraina, competiția cu Rusia și China, atacurile cibernetice, dronele și noile tehnologii militare.

Conceptul NATO 3.0, se referă de obicei la:

o alianță NATO mai orientată spre apărare și descurajare , după revenirea războiului convențional în Europa;

, după revenirea războiului convențional în Europa; creșterea cheltuielilor militare și refacerea stocurilor de muniție și echipamente;

și refacerea stocurilor de muniție și echipamente; apărare antiaeriană și antidronă mai puternică;

mai puternică; integrarea tehnologiilor noi , inclusiv inteligență artificială, drone, sisteme autonome și război electronic;

, inclusiv inteligență artificială, drone, sisteme autonome și război electronic; consolidarea flancului estic , inclusiv România, Polonia și statele baltice;

, inclusiv România, Polonia și statele baltice; o cooperare mai strânsă între NATO și industria de apărare europeană ;

; capacitatea de a răspunde nu doar unui atac militar clasic, ci și unor atacuri cibernetice, sabotaje, campanii de dezinformare și alte forme de război hibrid.

O schemă simplificată ar fi:

NATO 1.0 → Războiul Rece: principala misiune era descurajarea URSS. NATO 2.0 → perioada de după 1991: extindere, operațiuni în afara teritoriului Alianței și misiuni precum Afganistan. NATO 3.0 → etapa actuală: revenirea la apărarea colectivă, descurajarea Rusiei și pregătirea pentru conflicte de mare intensitate, dar cu tehnologii și amenințări noi.