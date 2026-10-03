Aeroportul din Vilnius a fost închis temporar, sâmbătă, după ce autoritățile lituaniene au detectat un obiect suspect care se deplasa dinspre Belarus către Lituania. Există suspiciunea că acesta ar putea fi o dronă, iar incidentul a determinat ridicarea de la sol a avioanelor de vânătoare NATO aflate în misiune de poliție aeriană, relatează Reuters.

Centrul Național pentru Managementul Crizelor din Lituania (NKVC) a anunțat că obiectul detectat nu a fost identificat. În urma alertei, aeronavele NATO care asigură misiunea de poliție aeriană au decolat pentru a verifica situația și a stabili cu ce se confruntă autoritățile.

Autoritățile au activat procedurile de urgență în regiunea Vilnius și le-au recomandat locuitorilor să fie pregătiți să se adăpostească, dacă situația o va impune. Până în prezent, natura și originea obiectului nu au fost stabilite.

„Obiectul nu a fost încă identificat. Avioanele de vânătoare au decolat și efectuează această procedură”, a declarat Vilmantas Vitkauskas, șeful Centrului Național pentru Managementul Crizelor, pentru postul public de radio și televiziune din Lituania.

În paralel, autoritățile au primit mai multe sesizări de la persoane care au afirmat că au observat un posibil obiect zburător în apropierea capitalei, deplasându-se spre orașul Jonava. Deocamdată, aceste relatări nu au fost confirmate oficial.

Deși caracteristicile obiectului detectat ridică suspiciuni privind prezența unei drone, autoritățile lituaniene nu exclud alte explicații. Șeful Centrului Național pentru Managementul Crizelor a menționat că obiectul ar putea fi chiar un stol de păsări.

Potrivit NKVC, parametrii înregistrați sunt asemănători celor specifici unei drone, motiv pentru care autoritățile tratează incidentul cu prudență, până la clarificarea situației.

Închiderea aeroportului și decolarea avioanelor NATO au loc pe fondul preocupărilor legate de securitatea spațiului aerian din Europa de Est și de incidentele în care sunt implicate drone. Lituania este membră NATO și are graniță cu Belarus, un aliat apropiat al Rusiei.

Până în acest moment, autoritățile nu au confirmat dacă obiectul a pătruns efectiv în spațiul aerian al Lituaniei. De asemenea, nu există o confirmare oficială privind natura acestuia sau locul din care ar fi fost lansat.