Aeroportul internațional din Vilnius a fost închis temporar duminică, iar NATO a reacționat imediat prin trimiterea cel puțin a unui avion de vânătoare, după ce sistemele de monitorizare au detectat o posibilă dronă în spațiul aerian al Lituaniei. Incidentul a mobilizat rapid Centrul Național de Gestionare a Crizelor, însă verificările la fața locului au schimbat complet datele problemei, anunță Reuters.

Verificările efectuate din aer au arătat că alarma a fost provocată, în realitate, de un grup de păsări care zburau în zonă. Reacția forțelor de securitate a fost promptă, iar traficul aerian a fost reluat în scurt timp.

Sistemele radar au detectat inițial o semnalătură suspectă, motiv pentru care procedurile de siguranță au fost declanșate imediat. Mobilizarea a inclus decolarea unui aparat de vânătoare de la baza din Siauliai, localizată în nordul Lituaniei. În această bază activează în prezent forțele aeriene italiene, care asigură misiunea NATO de poliție aeriană în regiunea baltică.

Pilotul militar a efectuat o identificare vizuală directă pentru a clarifica natura obiectului detectat pe radare. „La citirile iniţiale ale radarului, urmele lăsate de păsări şi drone pot fi similare”, a adăugat acesta într-un comunicat.

După ce avionul NATO a confirmat că nu există nicio amenințare militară, alerta a fost ridicată oficial. Activitatea pe aeroportul din capitală a fost reluată după o întrerupere de doar 38 de minute, deși inițial se estimase o suspendare de aproximativ o oră.

Evenimentele publice din oraș nu au avut de suferit din cauza incidentului aerian. Maratonul de la Vilnius, care se desfășura în capitală, nu a fost întrerupt, au declarat organizatorii pentru Reuters.

Măsurile drastice luate de autoritățile lituaniene vin într-un context de securitate extremely sensibil. Țările situate de-a lungul flancului estic al NATO au semnalat o serie de drone care au pătruns în spațiul lor aerian, fenomen legat de intensificarea conflictului între Rusia agresoare și Ucraina.

Incursunile repetate ale aparatelor de zbor fără pilot în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei alimentează îngrijorările că războiul din Ucraina se extinde către granițele nordice ale NATO cu Rusia. Din acest motiv, orice semnal suspect pe radar generează un răspuns militar imediat.