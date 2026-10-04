Rusia înăsprește măsurile care limitează libertatea bărbaților tineri, într-un context marcat de pierderile tot mai mari de pe frontul din Ucraina și de dificultățile armatei de a atrage noi recruți. Un document ajuns în presă arată că autoritățile ruse ar putea impune restricții asupra tranzacțiilor imobiliare, accesului la credite și activităților economice pentru persoanele care nu se conformează obligațiilor militare, alimentând temerile privind o posibilă mobilizare de amploare, arată The Times.

De la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022, președintele Vladimir Putin a extins recrutarea și a introdus măsuri mai stricte pentru a împiedica bărbații eligibili să evite serviciul militar. Potrivit legislației ruse, bărbații cu vârste între 18 și 30 de ani trebuie să fie înregistrați în evidențele militare, pentru a putea fi chemați la arme.

O scrisoare transmisă de Consiliul Federal al Notarilor către structurile regionale din Rusia, la 15 septembrie, indică posibilitatea aplicării unor noi restricții pentru persoanele care nu se prezintă la comisariatele militare după primirea unei citații. Documentul sugerează că bărbații vizați ar putea întâmpina dificultăți atunci când vor să contracteze credite ipotecare, să cumpere sau să vândă proprietăți ori să își înregistreze afaceri.

Aceste măsuri ar putea limita semnificativ libertatea de mișcare și posibilitățile economice ale tinerilor care încearcă să evite recrutarea, excluzându-i practic de la o participare deplină la viața publică.

Kremlinul încearcă să intensifice recrutarea în condițiile în care pierderile armatei ruse continuă să crească. Estimările citate de publicația britanică arată că, de la începutul anului, numărul militarilor pierduți de Rusia l-ar fi depășit pe cel al persoanelor recrutate.

Numai în luna precedentă, peste 46.000 de militari ruși ar fi fost uciși sau răniți grav, ceea ce ar duce bilanțul total al victimelor de la începutul invaziei la peste 1,5 milioane.

Deși Rusia organizează în mod obișnuit două campanii de recrutare pe an, fiecare vizând aproximativ 100.000 de persoane, oficialii militari și-au stabilit pentru această toamnă un obiectiv de 120.000 de noi recruți.

Documentul transmis de Consiliul Federal al Notarilor, semnat de vicepreședintele Konstantin Korsik, face referire la măsurile care pot fi aplicate pentru a asigura prezentarea cetățenilor la comisariatele militare.

„se pot aplica măsuri temporare cetățenilor” pentru a „asigura prezentarea acestora la comisariatul militar la primirea unei citații”.

Scrisoarea face trimitere și la articolul 22 din Legea privind serviciul militar, care stabilește categoriile de bărbați eligibili pentru recrutare.

„Vă informez, de asemenea, că articolul 22 din Legea privind serviciul militar prevede că cetățenii de sex masculin cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, care sunt înregistrați pentru serviciul militar sau nu sunt înregistrați, dar sunt obligați să fie înregistrați pentru serviciul militar și nu fac parte din rezervă, sunt supuși recrutării pentru serviciul militar.”

Deși Consiliul Federal al Notarilor este o organizație neguvernamentală din punct de vedere juridic, acesta se află sub supravegherea Ministerului Justiției din Rusia.

Până acum, Vladimir Putin a evitat să ordone o mobilizare generală, din cauza riscului ca o astfel de decizie să provoace nemulțumiri, în special în rândul clasei de mijloc din marile orașe.

Totuși, rezultatele alegerilor federale de luna trecută, în urma cărora partidul președintelui rus a obținut 349 din cele 450 de mandate din Duma de Stat, i-ar putea oferi Kremlinului mai multă libertate pentru adoptarea unor măsuri nepopulare.

Serghei Guliaev, locotenent-colonel în rezervă al armatelor sovietice și ruse și membru al parlamentului rus în exil, consideră că documentul reflectă nevoia tot mai mare a autorităților de a atrage noi militari.

„Scrisoarea arată că statul are nevoie disperată de noi recruți. Se impun restricții asupra vieții oamenilor pentru a-i împiedica să părăsească țara și pentru a-i forța să se înroleze în serviciul militar.”

Potrivit informațiilor disponibile, scrisoarea ar fi fost transmisă tuturor consiliilor regionale ale notarilor din Rusia. Cu toate acestea, nu a putut fi confirmată în mod independent primirea documentului în afara regiunii Kaliningrad, exclava rusă situată între Polonia și Lituania.

Primele relatări privind aplicarea noilor restricții au apărut în Rusia, unde două organizații pentru drepturile omului au semnalat dificultăți întâmpinate de bărbații aflați la vârsta recrutării.

Săptămâna trecută, reprezentanții organizațiilor „Conscript School” și „Mișcarea Obiecției de Conștiință” au susținut că notari din Moscova și din regiunea Samara au refuzat să autentifice transferuri de procuri pentru unii bărbați eligibili pentru serviciul militar.

Astfel de documente le-ar permite persoanelor respective să împuternicească alte persoane să le administreze bunurile, inclusiv în situația în care ar părăsi Rusia.

Potrivit organizațiilor, un notar din Moscova i-ar fi cerut unui bărbat care solicita modificarea unei procuri să se autentifice într-un registru online de recrutare, pentru a demonstra că nu primise o citație militară.

Alte două situații similare ar fi fost semnalate în Samara, unde un bărbat și mama unui potențial recrut s-ar fi confruntat cu dificultăți asemănătoare.

Tensiunile dintre Rusia și NATO s-au intensificat în ultima perioadă, Kaliningrad devenind una dintre zonele sensibile în relația dintre Moscova și alianța militară.

Săptămâna trecută, autoritățile ruse au acuzat NATO că ar intenționa să blocheze exclava și au amenințat cu utilizarea armelor nucleare ca represalii.

Deși în Kaliningrad nu a fost declanșată până acum o campanie de recrutare pe scară largă, oficialii militari ruși au desfășurat în iulie un exercițiu de testare a procedurilor de recrutare. Potrivit unor evaluări ale serviciilor de informații consultate de The Wall Street Journal, activitățile au inclus exerciții de pregătire militară și logistică.

Azeem Ibrahim, profesor de cercetare la Institutul de Studii Strategice al Colegiului de Război al Armatei SUA, consideră că eventualele schimbări în categoriile de populație vizate de recrutare ar putea indica o nouă etapă a războiului.

„Până în prezent, recrutarea s-a limitat la familiile de fermieri din clasa muncitoare și la minoritățile etnice, pentru a proteja clasa de mijloc de război. Dar dacă Rusia începe să recruteze din rândul populației urbane înstărite, acest lucru sugerează că se pregătește pentru un asalt final.”

Extinderea restricțiilor asupra bărbaților eligibili pentru serviciul militar ar putea indica o schimbare a strategiei Kremlinului, în condițiile în care autoritățile ruse încearcă să mențină efectivele armatei fără a recurge, până acum, la o mobilizare generală.