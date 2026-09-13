Un incident aviatic dramatic s-a produs în statul american Wisconsin, implicându-l pe republicanul Tom Tiffany, membru al Camerei Reprezentanților și candidat la funcția de guvernator. Aeronava în care se afla politicianul a întâmpinat probleme tehnice grave, fiind forced să aterizeze pe apă după ce motorul s-a oprit în plin zbor. Atât congresmanul, cât și pilotul au fost nevoiți să înoate pentru a-și salva viețile, suferind doar răni ușoare, anunță Reuters.

Aeronava de mici dimensiuni s-a confruntat cu o pierdere bruscă de putere în timp ce se pregătea de aterizare. Politicianul a oferit detalii despre momentul critic prin intermediul unei postări pe rețelele sociale, explicând cum s-au derulat evenimentele în noaptea incidentului.

„În timp ce ne întorceam acasă de la cina de Ziua Lincoln din comitatul La Crosse, în această seară, avionul în care călătoream a pierdut puterea în timp ce ne apropiam de Aeroportul Wausau Downtown. Pilotul a efectuat o aterizare de urgenţă pe apă în Lacul Wausau”, a postat Tom Tiffany pe X în primele ore ale zilei de duminică.

După ce aparatul de zbor a atins suprafața apei, pasagerii au acționat rapid pentru a cere ajutor, fiind nevoiți să părăsească aeronava care începea să se scufunde rapid. Cei doi au înotat până într-o zonă sigură, unde au așteptat sosirea echipajelor de intervenție.

„După aterizare, am sunat la 911. Pe măsură ce avionul începea să se scufunde, am ieşit din aeronavă şi am înotat până într-o zonă cu apă puţin adâncă, unde am aşteptat până când echipajele de urgenţă au ajuns la noi cu barca. Ne-au scos în siguranţă din apă şi ne-au transportat la Spitalul Aspirus Wausau, unde am primit îngrijiri medicale excelente. Din fericire, atât pilotul, cât şi eu am suferit doar răni uşoare”, a adăugat Tiffany.

Tom Tiffany, politician susținut de Donald Trump, reprezintă al șaptelea district din Wisconsin și a obținut nominalizarea republicană pentru cursa de guvernator în luna august. El urmează să îl înfrunte pe democratul David Crowley, șeful administrației comitatului Milwaukee, în alegerile programate pentru data de 3 noiembrie.

În urma acestui eveniment, contracandidatul său democrat a transmis un mesaj public prin care și-a exprimat ușurarea față de deznodământul favorabil al incidentului.

„Îi mulţumesc lui Dumnezeu că nici congresmanul Tiffany, nici altcineva nu a fost rănit în acest incident îngrozitor, care ar fi putut fi o tragedie dacă nu ar fi fost eroismul pilotului”, a spus democratul.