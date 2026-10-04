Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a transmis duminică un mesaj pentru SUA, susținând că nu există o soluție militară pentru conflictul dintre cele două țări. Declarația vine într-un moment în care negocierile diplomatice par să fi ajuns într-un impas, iar Washingtonul continuă să exercite presiuni economice asupra Teheranului. Oficialul iranian a avertizat că orice nouă confruntare militară va fi urmată de o ripostă mai puternică din partea Iranului, care își va apăra interesele cu toate mijloacele disponibile, potrivit AFP.

Într-un discurs susținut în fața ambasadorilor străini de la Teheran și transmis de televiziunea de stat, șeful diplomației iraniene a avertizat asupra consecințelor unei eventuale reluări a operațiunilor militare americane.

„Dacă duşmanii noştri vor alege din nou calea confruntării militare, riposta noastră va fi mai puternică decât înainte şi ne vom apăra cu şi mai multă forţă”, a declarat Abbas Araghchi.

Ministrul iranian a susținut că nici intervențiile militare, nici intensificarea presiunilor economice nu pot duce la încheierea conflictului.

„Nu există nicio soluţie militară şi niciuna bazată pe noi sancţiuni”, a adăugat el în discursul său.

Declarațiile au fost făcute într-o perioadă în care eforturile diplomatice pentru soluționarea conflictului regional nu au înregistrat progrese semnificative.

Abbas Araghchi a insistat asupra necesității reluării dialogului diplomatic, susținând că un acord poate fi obținut doar prin negocieri care să țină cont de interesele ambelor părți.

„Numai negocierile bazate pe justiţie şi echitate vor permite găsirea unei soluţii pentru a pune capăt acestui conflict şi agresiunii ilegale şi nedrepte împotriva Iranului”, a susținut oficialul iranian.

Între timp, tensiunile dintre Washington și Teheran continuă, în pofida contactelor diplomatice din ultimele săptămâni.

Responsabili americani și iranieni s-au întâlnit la sfârșitul lunii septembrie, la New York, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Ulterior, Iranul a înaintat o propunere care prevedea redeschiderea strâmtorii Ormuz în termen de șapte zile, în schimbul unor concesii, printre care ridicarea sancțiunilor economice americane.

Președintele Donald Trump a respins propunerea Teheranului, dar a lăsat deschisă posibilitatea continuării negocierilor indirecte. Liderul american nu a exclus însă nici reluarea atacurilor asupra Iranului.

În paralel cu blocajul diplomatic, administrația americană a continuat să înăsprească măsurile economice împotriva Iranului, impunând noi sancțiuni care vizează sectorul aerian al țării.

Totodată, potrivit unor informații apărute în presa americană, principalii membri ai cabinetului lui Donald Trump s-au reunit vineri, la Camp David, pentru a discuta următoarele măsuri privind Iranul și situația din Yemen.

Deși tensiunile rămân ridicate, situația militară a cunoscut o perioadă de acalmie în ultimele săptămâni. Statele Unite nu au mai lansat atacuri asupra Iranului de la 1 septembrie, însă navele continuă să fie vizate de atacuri regulate în strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.

Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct central al conflictului, iar securitatea navigației în această zonă este esențială pentru evoluția negocierilor dintre Washington și Teheran.