Donald Trump a făcut duminică un anunț oficial crucial pentru strategia tehnologică a administrației sale, numindu-l pe Jay Clayton, șeful serviciilor de informații americane, la conducerea unui grup de lucru dedicat inteligenței artificiale. Decizia vine într-un moment în care cercetătorii din întreaga lume continuă să lanseze avertismente cu privire la riscurile și pericolele potențiale generate de dezvoltarea accelerată a acestei tehnologii, conform Reuters.

Grupul de lucru are misiunea de a asigura supremația Statelor Unite în cursa globală pentru superinteligență, domeniu considerat de mulți analiști drept un pas crucial pentru viitorul economic și de securitate al țării.

Proiectul inițiat de președintele american își propune să unifice toate demersurile guvernamentale din domeniul tehnologiei avansate.

„Super Intelligence Force”, condusă de domnul Clayton, este „însărcinată să coordoneze eforturile guvernului federal pentru a garanta că Statele Unite vor rămâne în fruntea clasamentului mondial în domeniul superinteligenței, pe care mulți o consideră un fenomen mai important decât revoluția industrială și internetul, și care va proteja interesele și va îmbunătăți viața tuturor americanilor” , a declarat președintele american într-un mesaj publicat pe rețeaua sa Truth Social.

În vârstă de 60 de ani, Jay Clayton are o carieră vastă în sectorul juridic și financiar, fiind fost avocat al prestigioasei firme Sullivan & Cromwell, specializat în fuziuni și strângerea de capital. În timpul primului mandat al lui Donald Trump, el a deținut funcția de președinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC), perioadă în care și-a construit o reputație de moderat politic axat pe obținerea de consens cu comisarii democrați.

Evoluția sa profesională a continuat și în administrația actuală. În aprilie 2025, Trump l-a numit pe Clayton în funcția de procuror federal interimar pentru Districtul de Sud al New York-ului, poziție considerată una dintre cele mai influente din sistemul judiciar american.

Nominalizarea sa a atras însă și atenția criticilor, având în vedere cerințele specifice pentru funcțiile de top din domeniul securității. Biografia sa oficială arată că nu are experiență în domeniul serviciilor de informații și nu dispune de o experiență vastă în domeniul securității naționale, o cerință legală pentru a ocupa funcția de director al Serviciilor Naționale de Informații (DNI).

Cu toate acestea, susținătorii săi, inclusiv unii democrați înainte de controversele din jurul audierilor sale, au afirmat că funcția sa de procuror federal al Statelor Unite pentru Manhattan a implicat suficiente activități legate de securitatea națională pentru a-l califica pentru acest post. Noul grup de lucru va juca un rol esențial în definirea politicilor publice și a reglementărilor privind superinteligența în perioada următoare.