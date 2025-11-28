Demonstrație tehnologică la București. O companie a dezvoltat soluția ALO pentru protecția și optimizarea rețelelor electrice

Oamenii vorbesc despre viitor, viitorul României, al Europei, al lumii. Mai exact, se vorbește despre evoluție, dezvoltare, proiecte care acum ies la lumină și vor avea un impact important mai târziu. Transformarea digitală a sectorului energetic nu mai este un concept abstract, ci un proces accelerat, aflat în plină desfășurare la nivel global și cu impact direct asupra modului în care România își dezvoltă infrastructura critică. În centrul discuțiilor este protecția și optimizarea rețelelor energetice ale țării, acțiuni care țin de tehnologii avansate, securitate cibernetică, dar și de rapiditatea cu care producătorii de energie se pot conecta la rețea.

Aceste realități și perspective au fost dezbătute în cadrul unui eveniment organizat pe data de 26 noiembrie 2025, la Grand Hotel Bucharest, de ENEVO Group, o companie românească de inginerie ce oferă soluții inovatoare și eficiente pentru sectorul energetic național și internațional. Specialiști în energie, ingineri, experți în securitate cibernetică și reprezentanți ai marilor producători de energie regenerabilă au putut afla despre sistemul ALO, dezvoltat de ENEVO Group. Acesta este proiectat pentru a răspunde provocărilor actuale ale Sistemului Energetic Național.

Agenda evenimentului a inclus o prezentare amplă a sistemului ALO și a platformei SentryOT, o soluție dedicată securității cibernetice a sistemelor OT (Operational Technology). Evenimentul a debutat cu deschiderea oficială susținută de Cristian Pîrvulescu, CEO și cofondator ENEVO Group, urmată de prezentarea soluției ALO realizată de Radu Brașoveanu, CTO și cofondator ENEVO Group. Programul a continuat cu demonstrații practice și aplicații live ale sistemelor prezentate. În cea de-a doua parte a zilei, discuțiile s-au concentrat pe soluțiile de securitate cibernetică adaptate noilor cerințe europene. Mircea Stremțan, Director de Vânzări și Marketing ENEVO Cybersec, a vorbit despre cum noile tehnologii pot proteja infrastructurile energetice.

Nu poți vorbi despre orașe inteligente sau tranziție verde fără rețele capabile să gestioneze fluxuri mari de electricitate și un număr tot mai mare de producători independenți. În acest sens, se dezvoltă sisteme și soluții care să contribuie la siguranța operațională și la optimizarea rețelelor energetice. ENEVO Group a dezvoltat cel mai rapid și fiabil Sistem ALO (Automatizare de Limitare Operațională) dedicat producătorilor de energie.

Sistemul ALO dezvoltat de ENEVO Group reprezintă un răspuns concret la una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă sectorul energetic: conectarea rapidă și sigură a noilor capacități de producție în zone în care rețeaua este deja solicitată. Pe măsură ce tot mai multe parcuri fotovoltaice și eoliene intră în faza de execuție, infrastructura clasică nu mai poate susține acest ritm.

„De ce există Automatizarea de Limitare Operațională? Ea a apărut în special pentru a permite noilor centrale să se conecteze la rețea. A asigurat un spațiu nou în rețea, astfel încât s-a permis investițiilor noi să continue. De asta vedem astăzi foarte multe centrale care se construiesc. Practic, a permis accelerarea investițiilor și reducerea blocajelor de racordare. Automatizarea este importantă și critica în funcționare, în măsura în care unele parcuri pot avea până la 20-30 de locuri pe care trebuie să le monitorizeze. O nefuncționare poate conduce la oprirea parcului, pierderea de energie, pierderea de bani”, a precizat Radu Brașoveanu.

Extinderea și întărirea rețelelor implică ani de planificare, costuri uriașe și proceduri complexe. În acest context, sistemul ALO devine o piesă esențială. Acesta permite integrarea producătorilor într-un mod inteligent, sigur și automatizat în rețea. „Ritmul accelerat de conectare a noilor centrale regenerabile la rețea nu mai poate fi susținut doar prin infrastructură clasică, ci necesită automatizări inteligente, monitorizare continuă și securitate cibernetică integrată încă din faza de proiectare. Pe măsură ce sistemele energetice devin mai complexe și mai volatile, digitalizarea operațională nu mai este un avantaj, ci o condiție esențială pentru stabilitatea și siguranța rețelelor”, a afirmat Radu Brașoveanu în cadrul evenimentului.

Ce este ALO? Ei bine, este vorba despre un mecanism prin care un producător este limitat sau deconectat atunci când apar contingențe în rețea, pentru a proteja siguranța funcționării sistemului energetic. Mai exact, ALO funcționează ca un sistem de protecție inteligentă, capabil să monitorizeze continuu starea elementelor critice din rețea. Atunci când detectează o suprasarcină sau o funcționare anormală, limitează automat puterea produsă de centrală sau o deconectează temporar, pentru a preveni deteriorarea infrastructurii.

„Ce trebuie să facă sistemul ALO? Pe de-o parte, pentru fiecare punct monitorizat, avem modul 1 în care monitorizăm puterea, practic, curentul, tensiunea. În funcție de date, putem să luăm decizii de limitare sau chiar oprire a unei centrale. Sau modul 2, în care monitorizăm o contingență simplă, adică o linie deschisă. Atunci se opresc automat toate centralele care o au. Ca principiu general, totul trebuie să acționeze automat. Deci, se face fără intervenția unui operator”, a adăugat CTO-ul ENEVO Group în cadrul evenimentului.

Sistemul dezvoltat de ENEVO este o arhitectură completă, construită să funcționeze în cele mai dificile condiții operaționale. O serie de caracteristici fac ca proiectul companiei să fie esențial pentru funcționarea sigură și eficientă a infrastructurilor energetice moderne. În primul rând, acesta integrează terminale numerice de protecție industrială. Mai exact, echipamente utilizate în stațiile electrice și recunoscute pentru rezistența lor la perturbații electromagnetice și la condiții dificile de exploatare.

Soluția este bazată pe protocoale și tehnologii de comunicații avansate. Potrivit reprezentanților ENEVO, comunicarea între componente se realizează prin protocoale digitale avansate, care asigură un flux de date continuu, precis și protejat. De asemenea, arhitectura sistemului este concepută pentru scalabilitate. Astfel, informațiile colectate de la un singur echipament pot fi distribuite simultan către mai mulți utilizatori. Acest lucru optimizează procesele de operare și reduce costurile pentru operatori.

„Ne interesează să putem monitoriza continuu partea de comunicație. Este foarte important ca timpul de transmisie a mesajului de declanșare să fie suficient de rapid, astfel încât să respectăm datele cerute de operatorii de transport și de distribuție. Avantajele țin de faptul că avem o viteză foarte mare de transmitere a contingențelor, avem o stabilitate ridicată pentru că putem să monitorizăm starea transmisiei de date.

Avem un echipament cu fiabilitate ridicată, fără <single point of failure>, echipamente destinate mediului stațiilor electrice. Facem monitorizare continuă pentru a fi siguri că funcționează automatizarea și putem interveni. Avem monitorizare cyber pe toată partea de infrastractură. Pe partea de flexibilitate operațională, de când instalăm echipamentul, este prevăzut să poată să măsoare și curenți și tensiuni. Astfel încât, dacă este nevoie să creștem, să monitorizăm și partea de putere, nu mai trebuie decât să tragem niște circuite, dar echipamentele sunt deja acolo. Atunci, tot procesul este foarte rapid”, a spus Radu Brașoveanu în cadrul evenimentului.

Un alt element important al ALO îl reprezintă monitorizarea și dispecerizarea 24/7, realizate de specialiștii din cadrul DLC ENEVO OmniSOC, un centru dedicat supravegherii infrastructurilor energetice. Astfel, soluția permite intervenții rapide și crește nivelul de siguranță operațională. Totodată, sistemul ALO respectă standardele europene privind securitatea cibernetică, fiind aliniată cerințelor Directivei UE NIS2. Într-un context global în care atacurile asupra infrastructurilor critice se intensifică, ENEVO a integrat tehnologii proprii menite să protejeze datele și fluxurile de control industrial.

În completarea Sistemului ALO, compania a prezentat și platforma SentryOT, dedicată exclusiv securității sistemelor OT (Operational Technology). Aceasta monitorizează întregul trafic de date. De asemenea, identifică în timp real anomaliile și potențialele amenințări din rețelele industriale. În acest fel, este consolidat nivelul de siguranță cibernetică al întregii infrastructuri.

„Misiunea noastră nu este doar să ajutăm producătorii să se conecteze mai rapid, ci să ne asigurăm că rămân conectați în condiții de siguranță, eficiență și reziliență. Într-un sector aflat în continuă transformare, securitatea energetică se construiește pe tehnologie, inginerie și control digital al riscului, iar ca un sistem să fie utilizat eficient, dialogul tehnic cu specialiștii din energie este o componentă esențială la know-how-ul general al sectorului la care grupul nostru s-a angajat să contribuie activ”, a declarat, în cadrul evenimentului, Radu Brașoveanu, CTO și cofondator al ENEVO Group.

Evenimentul din 26 noiembrie 2025 nu a fost doar o prezentare tehnică, ci un semnal transmis industriei. România are expertiza și tehnologia necesară pentru a se integra în noua paradigmă energetică globală.