România, printre țările cu cea mai scumpă energie electrică. Tarifele, de 70 de ori mai mari față de cele din alte state

România se situează pe locul 21 în topul țărilor cu cea mai scumpă energie electrică pentru populație, potrivit unei statistici realizate de Asociația Energia Inteligentă (AEI), care a comparat prețurile în 144 de state. Prețul energiei pentru consumatorii români este de 70 de ori mai mare decât cel din Iran, unde energia este cea mai ieftină, și de 58 de ori mai mic decât în Insulele Bermude, unde costul pentru populație este cel mai ridicat.

Cauzele prețului ridicat al energiei electrice în România sunt multiple, atât interne, cât și externe, spun cei din domeniu. Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, explică faptul că pe plan intern problema vine din capacitățile de producție insuficiente, care în anumite perioade nu acoperă cererea internă. Astfel, România este nevoită să să importe energie scumpă.

În plus, pierderile din rețelele de transport și distribuție sunt foarte mari, ajungând în unele zone până la aproximativ 20%. Chisăliță menționează și costurile generate de politici, reglementări și infrastructură. Creșterea prețului certificatelor de emisii de CO₂ în „EU Emissions Trading System” majoră costurile producerii energiei din surse fosile.

De asemenea, tranziția către energie regenerabilă necesită investiții semnificative, iar anumite tehnologii sunt greu de echilibrat, fiind puternic dependente de condițiile meteo. Factorii externi, precum cererea crescută de energie în sud-estul Europei și interconexiunile limitate cu piețele vestice, completează tabloul prețurilor ridicate din România.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), atrage atenția că prețul ridicat al energiei electrice în România are mai multe cauze interne.

Printre acestea se numără exporturile de energie în perioadele de cerere redusă, care scad prețurile la nivel intern, și necesitatea de a importa energie scumpă atunci când cererea este foarte mare. Fluctuațiile producției din surse regenerabile — hidro, eolian sau solar — generate de secetă, vânt slab sau lipsa soarelui, determină suplinirea cu energie din surse fosile și cresc costurile marginale de producție. În plus, creșterea taxelor și accizelor în ultimii ani a contribuit semnificativ la scumpirea energiei.

Pe plan extern, factorii determinanți sunt cererea crescută de energie în sud-estul Europei, afectată de deteriorarea infrastructurii din Ucraina și lipsa combustibilului necesar în Republica Moldova, precum și capacitățile limitate de interconexiune ale țărilor din zonă cu piețele vest-europene.

Majorarea prețurilor gazelor naturale și a altor combustibili la nivel european, combinată cu cererea globală variabilă de energie și cu efectele războiului din Ucraina asupra lanțurilor de aprovizionare, a condus la creșterea costului marginal al producerii energiei.

Potrivit estimărilor AEI, între 32% și 45% din populația României este afectată de sărăcie energetică din cauza prețurilor ridicate la electricitate, iar aproximativ 20% din gospodării consumă mai puțin de jumătate din media națională, un indicator de sărăcie energetică extremă, în special în regiunile mai puțin dezvoltate, unde peste 30% dintre familii nu își permit să acopere necesarul energetic.

„Gospodăriile cu venituri reduse care plătesc o pondere mare din venit pentru energie au mai puţin de cheltuit pentru alte nevoi — ceea ce reduce cererea internă, consumul şi astfel se frâneză economia. Întreprinderile şi industria, în zone cu costuri energetice mari, este şi cazul Românie, sunt mai puţin competitive — dacă costul energiei pentru firme este ridicat, ele trebuie să includă asta în costuri, ceea ce reduce investiţiile, dezvoltarea sau profitabilitatea, mergând până la faliment. Pe cel mai recent set solid de date comparabile (EIB Investment Survey 2024 – România), 81% dintre firmele din România indică «costurile la energie» ca fiind un obstacol pentru investiţii – deci sunt afectate de nivelul preţurilor la energie”, spune președintele AEI.