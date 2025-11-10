Republica Moldova va construi noi linii de interconectare energetică cu România și Ucraina

Republica Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina, menite să sporească securitatea energetică, să integreze viitoarele capacități de energie regenerabilă și să consolideze independența de resursele provenite din Est.

Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul reuniunii Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), desfășurată la Atena, cu participarea oficialilor din Statele Unite și Europa.

Potrivit ministrului Junghietu, proiectele care urmează să fie dezvoltate includ liniile electrice Vulcănești–Smârdan, Comrat–Smârdan și Vulcănești–Artsyz. Acestea vor extinde infrastructura energetică regională și vor permite Republicii Moldova să devină un actor activ pe piața energetică europeană, prin integrarea fluxurilor de energie în rețeaua continentală ENTSO-E.

„Doar trei ani în urmă, Republica Moldova depindea aproape în totalitate de un singur furnizor de gaze. Astăzi, acest capitol s-a închis. Am demonstrat că determinarea, cooperarea și viziunea europeană pot transforma vulnerabilitatea în reziliență și independență”, a declarat Dorin Junghietu la Atena.

Ministerul Energiei a anunțat că lucrările la Linia Electrică Vulcănești–Chișinău (400 kV) au ajuns la un progres de 90%, iar finalizarea este planificată până la sfârșitul acestui an. În paralel, proiectul Bălți–Suceava (400 kV) urmează să fie realizat până în 2027, ambele fiind cruciale pentru creșterea capacităților de schimb transfrontalier și conectarea deplină a Moldovei la sistemul energetic european.

Uniunea Europeană finanțează proiectul Vulcănești–Chișinău printr-un grant de 15,4 milioane de euro, iar Statele Unite ale Americii contribuie cu 130 de milioane de dolari la construcția liniei Strășeni–Gutinaș (400 kV) — investiții care consolidează parteneriatul energetic transatlantic al țării noastre.

Totodată, Repubica Moldova își intensifică colaborarea cu Ucraina, prin includerea liniei Bălți–Dnestrovsk Power Plant (330 kV) în lista Proiectelor de Interes al Comunității Energetice, un pas important care va îmbunătăți securitatea de aprovizionare pentru ambele state.

În același timp, țara implementează un program național de contorizare inteligentă, susținut de Guvernul Italiei și UNDP, care prevede instalarea a 60.000 de contoare moderne până în 2027. Aceste dispozitive vor permite o gestiune mai eficientă a consumului și vor reprezenta o etapă majoră în digitalizarea sistemului energetic moldovenesc.