Deficitul major din producția internă de carne de porc nu afectează doar sectorul zootehnic, ci provoacă și o gaură uriașă în bugetul public al țării. Din cauza dependenței masive de importurile provenite din statele Uniunii Europene, România ratează anual sume considerabile care ar putea fi colectate din taxe și impozite.

Situația critică a fost detaliată de Tanczos Barna, viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cadrul unei conferințe de presă recente.

Absența unei producții autohtone suficiente pentru a acoperi cererea de pe piață forțează procesatorii și comercianții să apeleze la furnizori externi. Acest mecanism comercial generează o pierdere directă și indirectă pentru economia națională, sumele evaluate de autorități fiind de ordinul zecilor de milioane de euro doar la nivelul taxei pe valoarea adăugată.

Din calculele mele, cel puţin 50 de milioane de euro la TVA. O sumă cel puţin dublă la alte impozite şi taxe plătite la fermele comerciale şi la furnizorii de diverse materiale şi de furaje care s-ar produce în România. În cazul în care acest sector ar aduce anual în jur de cel puţin 3 milioane, poate chiar 4 milioane de capete de porcine echivalent, 120 kg echivalent la carnea şi porcii vii aduşi din alte state membre ale Uniunii Europene", a spus Tanczos.

Din cauza statutului actual de Guvern interimar, cabinetul nu deține prerogativele necesare pentru a adopta anumite acte normative esențiale sub formă de ordonanțe. În acest context, ministrul de resort a explicat că soluția identificată este promovarea proiectelor de sprijin pe cale parlamentară, în regim de urgență. Pentru a veni în ajutorul producătorilor care se confruntă cu scumpiri mari la inputuri.

„Tot la capitolul acte normative care nu au fost aprobate de Guvern, avem o formă de spriji0n pentru sectorul bovin. Acolo, pentru a sprijini producătorii de lapte şi fermele de vaci de carne, propunem ca sprijin pentru situaţia creată de războiul din Orientul Mijlociu o subvenţie de 68 de euro pe cap bovină. Cu un buget total estimat de 54 de milioane de euro, valoare care ar trebui să compenseze creşterile de costuri la motorină şi la îngrăşămintele chimice.

Fermierii ar trebui să depună cererile conform unei legi care se discută - săptămâna trecută şi săptămâna aceasta - cu membrii comisiilor pentru agricultură. Practic, am prezentat proiectul de lege şi l-am discutat cu membrii celor două comisii de agricultură - Senat şi Cameră -, cu cei doi preşedinţi de la Cameră şi Senat. Am avut o întâlnire inclusiv cu parlamentari de la AUR. Este o problemă generală a ţării şi cred că trebuie să găsim un consens pentru a sprijini acest sector.

Cel târziu până la sfârşitul săptămânii vom avea proiectul de lege înregistrat. Și în următoarele 3 săptămâni vom solicita procedură de urgenţă pentru a aborda în cele două comisii de specialitate. Plus comisiile de buget-finanţe şi celelalte, pentru a putea adopta legea în Parlament până la sfârşitul lunii iunie. În cazul în care vine un nu Guvern şi o să aibă posibilitatea să emită ordonanţă de urgenţă, invitaţia mea către următorul ministru este să ia în serios aceste acte normative şi să le promoveze cât se poate de repede. Dacă nu, mergem pe calea parlamentară", a explicat el.

Pe lângă sectorul bovin, autoritățile au în vedere și un program de susținere financiară destinat crescătorilor de porci din fermele comerciale. Deși fondurile alocate sunt mai reduse comparativ cu alte sectoare, măsura este gândită să atenueze dezechilibrele de pe piața europeană și să stimuleze consumul intern.

„În aceeaşi situaţie este şi proiectul de lege pentru sectorul suin, ferme comerciale, unde, pentru o schemă cu un buget total de 11 milioane de euro, propunem o formă de sprijin de aproximativ 12 euro pentru un loc de cazare la nivelul fermelor de îngrăşare şi 13 - 14 euro pe loc de cazare în cazul animalelor de reproducţie. Este practic acelaşi cadru european, cadrul Orientul Mijlociu, unde efectele de creştere a costurilor de producţie trebuie şi pot fi compensate în statele membre.

Sumele sunt mai mici în comparaţie cu sectorul de bovine, pentru că la sectorul de suine efectul creşterii preţului la motorină şi la îngrăşăminte este cu un impact mai mic. Aici problema cea mai mare este practic situaţia din piaţa europeană de porc unde trebuie să găsim soluţii pentru a creşte consumul de porc românesc în România şi să nu mai aducem de afară", a transmis Tanczos Barna.

O altă zonă afectată de turbulențele economice actuale este cea a producției de lapte. Fermierii români reclamă presiuni constante legate de prețuri sau chiar rezilieri unilaterale ale contractelor de către procesatori. În acest sens, Ministerul Agriculturii colaborează cu instituțiile de control pentru a impune reguli stricte și pentru a modifica cadrul legal în favoarea producătorilor locali.

„Am analizat modalităţile prin care autorităţile statului pot interveni pentru a obliga toţi participanţii pe lanţul de procesare/valorificare, agenţii economici, să respecte Legea laptelui. Legea laptelui impune contracte de achiziţie pentru toate cantităţile de lapte cumpărate. Trebuie să modificăm şi acel act normativ pentru a extinde reglementările şi pentru a veni în sprijinul fermierilor. Consiliul Concurenţei are un studiu al pieţei laptelui. Studiul va fi prezentat în curând probabil de Consiliul Concurenţei.

În acelaşi timp, săptămâna viitoare voi avea întâlniri personale cu cei mai mari procesatori din ţară. Pentru a discuta acele cazuri unde din diverse motive fermierii sunt puşi în situaţia de rezilia contracte sau agenţii economici, procesatorii reziliază contracte, reduc preţurile, pentru a oferi soluţii fermierilor în aceste condiţii limitative de Guvern interimar.”