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Uniunea Europeană pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei. Propunerile Ursulei von der Leyen

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Uniunea Europeană pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei. Propunerile Ursulei von der LeyenUrsula von der Leyen. Sursă foto: X.com
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Din cuprinsul articolului

UE pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat marți la Bruxelles propunerile incluse în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Printre măsurile avansate se numără interzicerea accesului în Uniunea Europeană pentru persoanele care au luptat în armata rusă după declanșarea războiului din Ucraina, precum și noi restricții în domeniul energiei, pescuitului și tranzacțiilor cu criptomonede.

Interdicție de intrare în UE pentru veteranii armatei ruse

Noua propunere a Comisiei Europene vizează, pentru prima dată, persoanele care au făcut parte din forțele armate ruse după începutul conflictului din Ucraina.

„Propunem pentru prima oară interzicerea intrării în Uniunea Europeană a oricărei persoane care a servit în forţele armate ruse de la începutul Războiului” din Ucraina, a declarat Ursula von der Leyen.

Șefa Executivului european a explicat motivul pentru care este susținută această măsură.

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„Pentru ca Europa să rămână fermă împotriva oricui a participat la invazia Ucrainei. Atât de simplu este”, a adăugat ea.

Mai multe state membre ale Uniunii Europene, inclusiv țările baltice și statele nordice, au susținut în ultimele luni introducerea unor restricții de viză pentru militarii ruși care au participat la război.

Modificări privind plafonarea prețului petrolului rusesc

Pachetul de sancțiuni include și măsuri care vizează exporturile de petrol ale Rusiei. Comisia Europeană propune suspendarea mecanismului de ajustare automată introdus la începutul anului pentru plafonarea prețului petrolului rusesc. Sistemul fusese creat pentru a menține prețul petrolului exportat de Rusia cu cel puțin 15% sub nivelul pieței. Potrivit Ursulei von der Leyen, creșterea puternică a cotațiilor internaționale ale petrolului, influențată și de situația din Orientul Mijlociu, a redus eficiența măsurii.

„Propunem aşadar simpla suspendare a acestei ajustări până în ianuarie anul viitor”, a declarat președinta Comisiei Europene.

Aceasta a arătat că veniturile energetice ale Rusiei „au scăzut cu aproximativ 40% la începutul lui 2025”.

Comisia Europeană

Comisia Europeană. Sursă foto: Captură video

Restricții noi în UE pentru sectorul pescuitului

Pentru prima dată de la introducerea sancțiunilor europene, Comisia Europeană propune măsuri care vizează și produsele din pescuit provenite din Rusia.

„Propunem să impunem restricţii importante importurilor asupra anumitor produse de pescuit şi o interzicere totală a altora, ca de exemplu codul”, a anunţat Ursula von der Leyen.

Măsura face parte din strategia Bruxellesului de reducere a surselor de venit pentru economia rusă.

Companii chineze și tranzacții cu criptomonede, pe lista măsurilor propuse

Executivul european propune și extinderea listei companiilor care nu vor mai putea desfășura activități comerciale cu statele membre ale Uniunii Europene. În acest sens, 14 companii din China ar urma să fie incluse pe lista entităților vizate de restricții. Totodată, Bruxellesul dorește să limiteze anumite tranzacții în criptomonede, despre care consideră că sunt utilizate pentru ocolirea sancțiunilor financiare aplicate Rusiei.

„Sancţiunile noastre continuă să lovească dur şi să facă foarte rău Rusiei. Ele slăbesc bazele economice ale efortului de război al Rusiei”, a dat asigurări von der Leyen.

În contextul prezentării noului pachet de măsuri, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a estimat recent că impactul sancțiunilor europene asupra Rusiei se ridică la aproximativ 1.500 de miliarde de euro.

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