Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat dur Uniunea Europeană după ce Comisia Europeană a aplicat companiei Google o amendă de 890 de milioane de euro pentru încălcarea regulilor de concurență. Liderul de la Casa Albă a anunțat că Washingtonul va răspunde prin declanșarea unei anchete comerciale împotriva UE.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Donald Trump a calificat sancțiunea impusă companiei americane drept un tratament incorect aplicat firmelor din Statele Unite.

„Vom iniția imediat o anchetă în baza Secțiunii 301 împotriva practicii de jefuire a companiilor americane”, a transmis președintele SUA.

Trump a adăugat că „Uniunea Europeană va plăti un preț foarte mare pentru acest comportament ilegal și foarte ne-etic”.

Reacția liderului american vine după ce Comisia Europeană a decis să sancționeze Google, companie din grupul Alphabet, cu o amendă de 890 de milioane de euro.

Executivul european acuză compania că nu a respectat regulile menite să limiteze puterea marilor platforme digitale și că a aplicat un tratament considerat inechitabil concurenților atât în serviciile de căutare online, cât și în magazinul de aplicații Google Play.

Ancheta invocată de Donald Trump se bazează pe Secțiunea 301 din Legea Comerțului din 1974, un instrument care permite administrației americane să investigheze și să răspundă practicilor comerciale considerate discriminatorii sau incorecte față de companiile din Statele Unite.