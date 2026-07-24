Ieșirile la restaurant devin un lux pentru mulți români. Tot mai mulți români reduc cheltuielile pentru mesele în oraș, pe fondul scumpirilor și al presiunii tot mai mari asupra bugetelor familiale. În unele restaurante, numărul comenzilor a scăzut cu până la 50% față de anul trecut, clienții împart o porție între două persoane, renunță la deserturi și băuturi suplimentare, iar patronii iau în calcul concedieri sau chiar închiderea afacerilor.

Creșterea costului vieții îi determină pe consumatori să meargă mai rar la restaurant sau să cheltuiască sume mai mici atunci când aleg să ia masa în oraș. Managerii din domeniul HoReCa încearcă să se adapteze prin modificarea meniurilor, reducerea porțiilor și folosirea unor ingrediente locale. Scăderea încasărilor și nivelul ridicat al taxelor continuă însă să pună presiune asupra afacerilor. Reprezentanții restaurantelor spun că tot mai mulți clienți aleg să împartă un singur preparat, mai ales atunci când porțiile sunt mai mari.

Fenomenul este întâlnit frecvent în cazul pizzei și al preparatelor gătite, care sunt comandate pentru două persoane. Alți clienți renunță la desert, nu mai comandă băuturi suplimentare sau aleg să intre într-un local doar pentru o cafea ori un suc.

Angajații restaurantelor au observat și o reducere a bacșișurilor lăsate după achitarea notei de plată.

Schimbarea comportamentului de consum este pusă pe seama scumpirilor și a faptului că tot mai multe gospodării își direcționează veniturile către cheltuielile considerate obligatorii.

Datele Institutului Național de Statistică arată că cea mai mare parte a veniturilor gospodăriilor continuă să fie folosită pentru acoperirea cheltuielilor esențiale. În aceste condiții, bugetul destinat recreerii și ieșirilor în oraș este tot mai redus.

Numeroși consumatori spun că aleg să gătească acasă pentru a economisi bani și pentru a controla mai bine cantitatea de alimente folosită. Mesele pregătite în locuință sunt considerate mai accesibile decât cele comandate la restaurant și pot ajuta inclusiv la reducerea risipei alimentare.

Nici localurile din orașele turistice nu sunt ferite de scăderea consumului. La Brașov, administratorii unor restaurante spun că numărul clienților este mai mic decât în perioada similară a anului trecut.

Pe lângă reducerea comenzilor, patronii reclamă și presiunea produsă de taxele ridicate și de costurile necesare funcționării afacerilor. Încasările mai mici îi obligă să analizeze schimbarea meniurilor, reducerea cheltuielilor și limitarea numărului de angajați.

Un restaurant deschis în Iași în urmă cu trei ani se confruntă cu o reducere importantă a numărului de comenzi. Proprietara localului a declarat că activitatea zilnică s-a diminuat cu aproximativ jumătate față de perioada anterioară.

„Dacă într-o zi normală, până acum, aveam 20-30 de comenzi, acum sunt reduse drastic, undeva la 50%”, explică Eliza Bogdan, proprietara restaurantului, pentru sursa citată.

Scăderea afectează atât comenzile plasate direct în restaurant, cât și capacitatea afacerii de a susține costurile curente. Situația este dificilă și la Oradea, unde un restaurant cu specific japonez are puțini clienți inclusiv la ora prânzului.

Managerul localului a spus că încasările din luna iulie au scăzut cu aproape 50%. Reducerea veniturilor a determinat conducerea restaurantului să înceapă disponibilizarea unei părți din personal. Pentru alte afaceri din domeniu, menținerea tendinței ar putea însemna noi concedieri sau chiar încetarea activității. Datele oficiale indică o evoluție similară la nivel național. În ultimii doi ani, majoritatea restaurantelor din România au raportat scăderi ale vânzărilor.