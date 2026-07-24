Posibilă întâlnire Trump-Zelenski, la funeraliile lui Lindsey Graham

Președintele Volodimir Zelenski este așteptat să se întâlnească cu președintele american Donald Trump în timpul unei vizite în SUA pe 28 iulie, prilejuită de funeraliile regretatului senator Lindsey Graham, potrivit unor surse diplomatice citate de postul public de televiziune ucrainean Suspilne.

„Vizita lui Volodimir Zelenski în SUA este programată pentru duminică, 28 iulie. În timpul călătoriei, președintele va participa la înmormântarea senatorului Lindsey Graham și se va întâlni cu președintele Donald Trump”, a relatat Suspilne, citând surse diplomatice.

Nici Biroul Prezidențial Ucrainean, nici Casa Albă nu anunțaseră public întâlnirea la momentul publicării.

Noul raport pare să consolideze planurile care, cu doar o zi înainte, erau încă descrise ca fiind în curs de examinare.

Zelenski fusese invitat la înmormântarea lui Lindsey Graham, iar oficialii ucraineni lucrau la o posibilă vizită în SUA, care ar putea include discuții bilaterale cu Donald Trump.

Senatorul Lindsey Graham, unul dintre cei mai fervenți susținători ai Ucrainei din Senatul SUA, a murit pe neașteptate pe 11 iulie, la vârsta de 71 de ani, la o zi după ce s-a întâlnit cu Zelenski în timpul unei vizite la Kiev. Evenimentele comemorative sunt programate pentru 28 iulie la Washington și 29 iulie în Carolina de Sud.

În timpul ultimei vizite a lui Lindsey Graham în Ucraina, acesta a discutat cu Volodimir Zelenski despre apărarea aeriană și despre sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și a vizitat producătorul ucrainean de sisteme de apărare SkyFall, unde a văzut sistemele de drone produse pe plan intern.

Așteptata întâlnire Trump-Zelenski ar urma să aibă loc în contextul în care Kievul și Washingtonul își intensifică contactele diplomatice cu privire la eforturile de a pune capăt războiului declanșat de Rusia.

Zelenski a declarat recent că o altă întâlnire trilaterală la care să participe reprezentanți ai Ucrainei, SUA și Rusiei ar trebui să aibă loc înainte de toamnă.

La începutul acestei săptămâni, Volodimir Zelenski a purtat, de asemenea, discuții cu reprezentanții lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, cu privire la eforturile de reluare a negocierilor diplomatice cu Moscova.

Întâlnirea din 28 iulie, dacă va fi confirmată de cele două administrații, i-ar oferi lui Zelenski o altă oportunitate de a insista asupra priorităților Ucrainei față de Trump, în timp ce Washingtonul continuă să exploreze posibile formule pentru negocierile cu Rusia.

Joi, secretarul de stat american Marco Rubio s-a întâlnit la Manila cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, pentru discuții privind încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

După întâlnire, Rubio a declarat că Washingtonul își menține angajamentul de a ajuta la încheierea războiului, dar a recunoscut că găsirea unor termeni acceptabili atât pentru Kiev, cât și pentru Moscova rămâne dificilă, adăugând că ar putea fi necesare noi propuneri după ce abordările anterioare nu au reușit să producă o înțelegere.